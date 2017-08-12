Общество

Газета.RuГазета.RuСи Цзиньпин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин написал статью о мерах, принятых для противодействия распространению коронавируса нового типа. Первое распоряжение о профилактике новой коронавирусной пневмонии и борьбе с ней было отдано Си Цзиньпином 7 января 2020 года.
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База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу

Возглавляемая США коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") подтвердила информацию о том, что ее база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу.
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«Гаражную амнистию» предложили провести в России

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В товарищеском матче московский «Спартак» встречался с ереванским «Араратом».
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Переводчики рассказали о работе с Путиным

Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
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Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет

Солнце полностью уничтожит окружающие его астероиды и превратит их в пыль через 5–6 млрд лет, когда звезда состарится и войдет в фазу красного гиганта.
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Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
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Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером в своей карьере

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером, а также признался, что следит за футболистами в «Инстаграме».
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«Клопс» рассказал о конфликте погибшего при стрельбе в Калининграде и предполагаемого убийцы в 2015 году

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Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров

Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
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Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах

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Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции

Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
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При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.
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Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
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Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом

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42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро

42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро Примечательно, что "лайк" публикации поставил и бывший супруг Екатерины Климовой Гела Месхи.
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