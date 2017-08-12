Общество
Газета.RuСи Цзиньпин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин написал статью о мерах, принятых для противодействия распространению коронавируса нового типа. Первое распоряжение о профилактике новой коронавирусной пневмонии и борьбе с ней было отдано Си Цзиньпином 7 января 2020 года.
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Армия и оружие
База коалиции США в Ираке подверглась ракетному обстрелу
Возглавляемая США коалиция по борьбе с ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") подтвердила информацию о том, что ее база в Багдаде подверглась ракетному обстрелу.
Биатлон
Норвежский биатлонист вступился за Александра Логинова
Биатлонист из Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, в отличие от партнеров по команде, не стал критиковать россиянина Александра Логинова, выигравшего спринт на чемпионате мира в Италии.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Происшествия
У напавшего на храм в центре Москвы обнаружена марихуана
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях (ст. 213, ст. 116 УК РФ) в отношении мужчины, который подозревается в нападении на людей с ножом в столичном храме, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Технологии
Против прослушки: Ученые изобрели «антишпионский» браслет
Изданию New York Times стало известно о проделанной работе техников из Чикаго — браслете с 24 динамиками, незаметно излучающими сигналы ультразвука, мешающими другим устройствам записывать речь.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Футбол
«Спартак» обыграл ереванский «Арарат» в товарищеском матче
В товарищеском матче московский «Спартак» встречался с ереванским «Араратом».
Политика
Переводчики рассказали о работе с Путиным
Трудности с переводом Перевод некоторых фраз российского лидера впоследствии может широко обсуждаться в переводческом сообществе, как это было с фразой "Донбасс порожняк не гонит", которую Путин процитировал в декабре 2019 года, отметила Наталья Красавина.
Спорт
Российская конькобежка Воронина обновила мировой рекорд на ЧМ в США
Космос
Ученые пытаются объяснить загадочные радиоволновые сигналы из Космоса
Космос
Астероиды Солнечной системы будут уничтожены через 6 млрд лет
Солнце полностью уничтожит окружающие его астероиды и превратит их в пыль через 5–6 млрд лет, когда звезда состарится и войдет в фазу красного гиганта.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Футбол
Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером, а также признался, что следит за футболистами в «Инстаграме».
Авто
Компания Cadillac рассказала о новом Escalade для России
Россиянам Escalade предложат с 6,2-литровым 426-сильным двигателем или 3,0-литровым дизельным агрегатом с отдачей 281 л.с. Актуальная версия внедорожника предлагается на российском рынке с 6,2-литровым 426-сильным мотором по цене от 4 990 000 рублей с учетом спецпредложений.
Происшествия
«Клопс» рассказал о конфликте погибшего при стрельбе в Калининграде и предполагаемого убийцы в 2015 году
У погибшего при стрельбе в Калининграде мужчины и предполагаемого убийцы уже был конфликт в 2015 году. Об этом сообщает издание «Клопс».
Политика
Зеленскому не дали микрофон на конференции в Мюнхене
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Политика
Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Армия и оружие
На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником
При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.
Биатлон
Драчев отреагировал на дисквалификации Устюгова и Слепцовой
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал информацию о том, что российские спортсмены Евгений Устюгов и Светлана Слепцова были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицированы.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Гаджеты
Nike выпустила «умные» кроссовки с автоматической шнуровкой
Американская организация Nike с 16 февраля 2020 года начинает официальные продажи уникальных самозашнуровывающихся кроссовок, которые предлагаются под названием Adapt BB 2.0.
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро
42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро Примечательно, что "лайк" публикации поставил и бывший супруг Екатерины Климовой Гела Месхи.