Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин написал статью о мерах, принятых для противодействия распространению коронавируса нового типа. Первое распоряжение о профилактике новой коронавирусной пневмонии и борьбе с ней было отдано Си Цзиньпином 7 января 2020 года.

Си Цзиньпин рассказал о мерах по борьбе с коронавирусом

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