Общество

Невские НовостиНевские НовостиСи Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом

Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что еще 7 января распорядился принять меры профилактики на фоне вспышки нового коронавируса. А 20 января он дал спецуказания по борьбе с заболеванием. Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом.
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Си Цзиньпин рассказал о последовательном принятии мер по борьбе с коронавирусом

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Глава КНР рассказал о принимаемых мерах по нераспространению коронавируса

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