Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что еще 7 января распорядился принять меры профилактики на фоне вспышки нового коронавируса. А 20 января он дал спецуказания по борьбе с заболеванием. Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом.

Си Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом

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