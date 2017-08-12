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Невские НовостиСи Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом
Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что еще 7 января распорядился принять меры профилактики на фоне вспышки нового коронавируса. А 20 января он дал спецуказания по борьбе с заболеванием. Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о принимаемых им мерах по борьбе с коронавирусом.
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Си Цзиньпин рассказал о последовательном принятии мер по борьбе с коронавирусом
Комсомольская правда03:21
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