Коронавирус
КоммерсантъСи Цзиньпин заявил, что Китай вовремя сообщил миру о коронавирусе
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вовремя оповестил мир о вспышке коронавируса. Китайский лидер обещал направить $2 млрд на борьбу с COVID-19 пострадавшим от пандемии странам.
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Спорт
Тренер «Чайки» Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Наставник "Чайки" Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:18
Политика
США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ
Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме.
REGNUM 14:59
Общество
Хабиб Нурмагомедов впервые сообщил о состоянии отца
Действующий чемпион промоушена UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец Абдулманап находится в тяжелом состоянии.
РБК 15:47
Политика
Владимир Путин обратился к жителям Дагестана
Сегодня Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководством и представителями общественности Дагестана обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе.
Нур 09:06
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Шоу-бизнес
Опубликовано архивное фото Аллегровой без парика и макияжа
Фанаты Ирины Аллегровой опубликовали в Instagram фотографию артистки, запечатленной без белокурого парика и яркого макияжа.
ТВ Центр 06:22
Фигурное катание
Загитова показала подаренные на 18-летие букеты цветов
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала огромные букеты цветов, которые ей подарили на 18-летие.
Газета.Ru 06:31
Экономика
Центробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России
По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
REGNUM 13:59
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна вчера в 02:22
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России.
Lenta.ru 08:59
Экономика
Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
Коммерсантъ 15 мая в 16:00
Происшествия
В Костромской области нашли тело профессора из Москвы
Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона.
РИА Новости 11:46
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ 08:31
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Общество
Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена
Смоленск, 18 мая 2020, 20:31 — REGNUM Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки».
REGNUM 13:31
Здоровье
Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания
18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram.
Местное время (г. Пермь) 04:47
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава нашла новую любовь
Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни.
VSE42.RU вчера в 23:22
Экономика
Росавиация предоставила финансовую помощь группе «Аэрофлот»
Финансовую помощь получат входящие в группу авиакомпании: "Аэрофлот", "Россия", "Аврора".
Вести.Ru 15:46
Игры
Слухи: ПК-версия Bloodborne находится в разработке — анонс в первой половине 2021 года
Согласно опубликованному на сайте материалу, порт уже разрабатывается и его анонсируют в первой половине 2021 года.
3DNews 08:33
Гаджеты
Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820
MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор.
Astera 07:30
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Здоровье
В Саратовской области от пневмонии умер младенец
В Саратовской области от пневмонии умер шестимесячный младенец.
Saratovnews 14:10
Авто
Отмена пошлин привела к падению цен на электромобили в России
Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них.
Автоновости дня 10:30
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Кино
В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55
Наука
Ученые доказали влияние человека на глобальное потепление
Исследователи из Ратгерского университета в Соединенных Штатах выяснили, что происходящее сейчас глобальное потепление отличается от прошлых масштабных климатических изменений, передает Science Advances.
Газета.Ru 12:05