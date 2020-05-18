Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вовремя оповестил мир о вспышке коронавируса. Китайский лидер обещал направить $2 млрд на борьбу с COVID-19 пострадавшим от пандемии странам.

Си Цзиньпин заявил, что Китай вовремя сообщил миру о коронавирусе

Политика США безвозмездно передадут России 200 аппаратов ИВЛ Москва, 18 мая 2020, 21:59 — REGNUM США безвозмездно передадут России 200 аппаратов искусственной вентиляции лёгких в рамках взаимопомощи в борьбе с пандемией коронавируса, сообщили 18 мая в Белом доме. 111

Общество Хабиб Нурмагомедов впервые сообщил о состоянии отца Действующий чемпион промоушена UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что его отец Абдулманап находится в тяжелом состоянии.

Политика Владимир Путин обратился к жителям Дагестана Сегодня Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководством и представителями общественности Дагестана обсудил эпидемиологическую обстановку в регионе. 3

Происшествия Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина. 449

Экономика Центробанк прогнозирует дальнейший рост годовой инфляции в России По оценке регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в России по итогам 2020 года составит 3,8−4,8% и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. 9

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил низкую смертность от коронавируса в России. 39

Экономика Путин утвердил поручения по ситуации с коронавирусом в России Президент России Владимир Путин по итогам проведенного 11 мая совещания с министрами и главами регионов утвердил перечень поручений для борьбы с последствиями пандемии коронавируса. 47

Происшествия В Костромской области нашли тело профессора из Москвы Уголовное дело об убийстве завели в Костромской области после обнаружения в реке тела пропавшего профессора университета из Москвы с камнями в брюках, сообщила прокуратура региона. 28

Армия и оружие ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван. 79

Общество Начальник департамента соцразвития Смоленской области уволена Смоленск, 18 мая 2020, 20:31 — REGNUM Татьяна Конашенкова уволена с поста руководителя департамента по социальному развитию Смоленской области после вспышки заражения коронавирусом в геронтологическом центре «Вишенки». 2

Здоровье Пермскому Минздраву пришлось скрыть видео своего совещания 18 мая министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова провела встречу с сотрудниками Пермской станции скорой помощи по вопросу стимулирующих выплат, которая транслировалась в ее Instagram. 3

Шоу-бизнес Екатерина Варнава нашла новую любовь Звезда Comedy Woman на шоу "Танцы со звездами" призналась, что обрела счастье в личной жизни. 13

Гаджеты Xiaomi частично раскрыла смартфон Redmi 10X на базе Dimensity 820 MediaTek сегодня представила новый процессор Dimensity 820 с поддержкой 5G, а позже китайская компания Redmi показала первый смартфон, который получит новый процессор. 4

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 66

Общество Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции. 71

Авто Отмена пошлин привела к падению цен на электромобили в России Беспошлинный ввоз электромобилей, введенный в России и других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 мая 2020 года, привел к снижению цен на них. 88

Кино В Гильдии кинокритиков предсказали спрос на комедии после пандемии После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов. 50