Политика
НТВСи Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая
Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
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с чего всё началось
"Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле", - говорится в сообщении.РИА Новости11:11
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Общество
Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью
Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая
В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
Общество
«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»
Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
Кино
39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой
Что происходит 02:50
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Общество
Ограничения в Москве продлили до 31 мая
Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
Политика
Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru 06:41
Политика
Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР
7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
Общество
Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков
В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК).
Интерфакс 10:37
Игры
В Microsoft признали, что завысили ожидания игроков по поводу презентации Inside Xbox
Маркетолог игрового подразделения компании Аарон Гринберг признал, что они завысили ожидания игроков.
Игромания.ру 05:46
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Космос
На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода
Актуальные Новости вчера в 09:20
Шоу-бизнес
Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову
FightTime.ru 15:56
Авто
Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России
Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю 17:00
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Здоровье
Минздрав России обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Дагестане
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что обеспокоен ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Республике Дагестан.
Голос Эренлара 17:17
Общество
Анастасия Ракова: В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет
В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет, и москвичам необходимо привыкать жить и работать в условиях распространения инфекции.
Агентство Москва 06:10
Политика
Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
Футбол
Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»
Газета.Ru 15:44
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
Общество
Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде
Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
Гаджеты
Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3
Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
Дни24 05:41
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
Политика
Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы
Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили 75-ю годовщину Победы.
Lenta.ru 17:27
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Общество
Суды выходят из самоизоляции с 12 мая
Работа судов в Приморье может возобновиться в обычном режиме, начиная с 12 мая.
PrimaMedia.ru вчера в 21:39
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08