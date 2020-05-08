Политика

НТВНТВСи Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая

Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
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"Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле", - говорится в сообщении
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РИА Новости11:11

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Газета.Ru11:11

Путин поблагодарил Си Цзиньпина за сохранение памяти советских солдат

РИА Новости11:11
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Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
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Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
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Общество

В Петербурге готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
Neva.Today 14:05
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Общество

«Академик Черский» идет за трубами для «Северного потока-2»

Никаких официальных подтверждений, что судно идет достраивать "Северный поток-2" не было, хотя в конце прошлого года глава Минэнерго Александр Новак не исключил возможность достройки газопровода "Академиком Черским".
Российская газета вчера в 12:16
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Кино

39-летний Калкин снимется в постельной сцене с 71-летней актрисой

Что происходит 02:50
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Общество

В Москве отменят оформление пропусков через СМС

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
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Общество

Ограничения в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения в Москве, введённые в связи с распространением коронавируса, продлеваются до 31 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском вчера в 09:14
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Политика

Мишустин провел совещание по видеосвязи из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание по социально-экономическим вопросам из больницы.
Газета.Ru 06:41
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Политика

Зеленский после призыва ООН высказался об открытии границы с ДНР и ЛНР

7 мая представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу призвал власти открыть границу с самопровозглашенными республиками Донбасса.
Lenta.ru 08:53
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Общество

Москвичам разъяснили порядок восстановления аннулированных пропусков

В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы "Интерфаксу" пояснили, что работающие москвичи, чьи пропуска были аннулированы, смогут проверить причину и устранить несоответствие в данных в специальном разделе на IT-платформе Московского инновационного кластера (МИК).
Интерфакс 10:37
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Игры

В Microsoft признали, что завысили ожидания игроков по поводу презентации Inside Xbox

Маркетолог игрового подразделения компании Аарон Гринберг признал, что они завысили ожидания игроков.
Игромания.ру 05:46
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Общество

Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России

В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
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Космос

На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода

Актуальные Новости вчера в 09:20
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Шоу-бизнес

Николай Наумов обратился к Волкову и Исмаилову

FightTime.ru 15:56
Авто

Mercedes-AMG GLE 53 Coupe: объявлена цена в России

Два месяца назад российские дилеры начали прием заказов на кроссоверы Mercedes-Benz GLE Coupe нового поколения в «гражданских» модификациях с дизельными и бензиновыми моторами.
Авторевю 17:00
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Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
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Здоровье

Минздрав России обеспокоен ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что обеспокоен ситуацией с распространением коронавирусной инфекции в Республике Дагестан.
Голос Эренлара 17:17
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Общество

Анастасия Ракова: В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет

В ближайшее время коронавирус никуда не исчезнет, и москвичам необходимо привыкать жить и работать в условиях распространения инфекции.
Агентство Москва 06:10
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Политика

Зюганов попросил Путина амнистировать заключенных из-за коронавируса

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил президенту Владимиру Путину внести в Государственную думу закон об амнистии заключенных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2.
РБК 14:45
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Футбол

Мельгарехо: я могу покинуть «Спартак»

Газета.Ru 15:44
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации и показатели, являющиеся основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса, они размещены на сайте ведомства.
РИА Новости 17:15
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Общество

Онищенко рассказал, как долго коронавирус живет на масках и одежде

Бывший главный санитарный врач России, а ныне первый зампред комитета Госдумы по науке Геннадий Онищенко, рассказал о сроках жизни коронавируса.
Российская газета 12:06
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Гаджеты

Компания AMD презентовала чипсет B550 для новых процессоров Zen 3

Компания AMD провела презентацию чипсета B550, ориентированного на использование новых процессоров Zen 3. Он станет использоваться в паре с сокетом AM4.
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Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
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Общество

В Москве проведут тесты на коронавирус по крови

В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
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Политика

Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили 75-ю годовщину Победы.
Lenta.ru 17:27
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
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Общество

Суды выходят из самоизоляции с 12 мая

Работа судов в Приморье может возобновиться в обычном режиме, начиная с 12 мая.
PrimaMedia.ru вчера в 21:39
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Происшествия

В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru 05:08
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