с чего всё началось

Председатель КНР Си Цзиньпин провел в пятницу телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает телеканал CCTV. Китайский лидер поздравил российского президента и весь народ России с 75-летием победы в Великой Отечественной войне.

Си Цзиньпин поздравил Путина и россиян с 75-летием Победы

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