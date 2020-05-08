с чего всё началось

Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».

Си Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая

Общество Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ». 11

Общество В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 119

Общество Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации. 2,1K

Общество Занятия в школах Москвы уже не возобновятся в текущем учебном году Занятия в школах Москвы официально закончатся 15 мая и больше не возобновятся в текущем учебном году из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой. 3

Авто Американские автодилеры вывозят автомобили в море Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде. 40

Общество Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора. 357

Политика Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Общество Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19. 8

Финансы Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка. 95

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 16