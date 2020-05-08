Политика
НТВСи Цзиньпин заявил об особой миссии России и Китая
Си Цзиньпин: «Россия и Китай, являясь основными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами СБ ООН, несут особую миссию по поддержанию глобального мира и безопасности, а также в содействии прогрессу и развитию человечества».
Читать в источнике
Оценить68
с чего всё началось
"Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле", - говорится в сообщении.РИА Новости11:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 17:17, Ашберн
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск 03:32
Общество
В Москве проведут тесты на коронавирус по крови
В Москве проведут тесты на коронавирус на основе анализа венозной крови.
Lenta.ru 16:47
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 16:39
Общество
Жаловавшуюся на условия содержания в «Ленэкспо» петербурженку выписали
Петербурженку Оксану Кутафину-Шишлову, жаловавшуюся на условия содержания в госпитале «Ленэкспо», выписали.
МР7.ру 13:26
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 10:58
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
Занятия в школах Москвы уже не возобновятся в текущем учебном году
Занятия в школах Москвы официально закончатся 15 мая и больше не возобновятся в текущем учебном году из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 14:56
Общество
Глава Крыма заявил, что туристический сезон вряд ли состоится
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что туристический сезон в этом году в регионе вряд ли состоится.
Газета.Ru 12:44
Общество
Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47
Происшествия
Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ
Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы 16:03
Общество
Минобрнауки продлило действие режима дистанционного обучения в вузах
Российские вузы продолжат работу в дистанционном режиме после 12 мая до неопределенного срока.
РБК 14:39
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве
Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 02:30
Экономика
Росстат объявил об ускорении годовой инфляции в апреле до 3,1%
Инфляция в апреле 2020 года ускорилась до 3,1% по сравнению с апрелем 2019 года, сообщил Росстат.
РБК вчера в 14:06
Общество
Журналист Павел Лобков сообщил, что заболел коронавирусом
Журналист, ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков сообщил, что болен коронавирусом COVID-19 и находится на домашнем лечении.
Интерфакс 14:14
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня 01:38
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 06:16
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Политика
Трамп уверен, что коронавирус исчезнет сам
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 15:17
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 17:06
Кино
Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая
iReactor 06 мая в 10:07
Общество
Мурашко заявил о подъеме заболеваемости коронавирусом в России
В России растет заболеваемость коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 16:13
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона вчера в 12:16
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ 06:28
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
Москвичи стали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков
Москвичи начали жаловаться на аннулирование цифровых пропусков.
ИА Московский регион 07:01