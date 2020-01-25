Общество
РБКСи Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters. В связи с этим Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении проблемы.
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Общество
Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на границе с Россией
Семь случаев заболевания новым коронавирусом выявлено к вечеру субботы в приграничных с Россией регионах Китая, следует из информации российского Минздрава, которую опубликовал в своем Telegram-канале замминистра Олег Салагай.
Происшествия
В Иране экстренно сел пассажирский самолет
В аэропорту Тегерана Мехрабад совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour, сообщает Reuters.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Технологии
Новое поколение процессоров «Эльбрус-16С» появится в 2022 году
Армия и оружие
Американский генерал призвал брать пример с России в военной сфере
Как пишет Business Insider 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.
Футбол
«Челси» прошел «Халл Сити» в Кубке Англии
Футболисты «Халл Сити» в матче 1/16 финала Кубка Англии дома проиграли лондонскому «Челси».
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, комментируя слова заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, что Россия желает вбить клин не между Украиной и Польшей, а в искажение истории.
Политика
Помощник Путина Сурков подал в отставку
1. Владислав Сурков принял решение уйти с госслужбы Помощник президента покинул свой пост и ушел с государственной службы.
Футбол
«Зенит» уступил «Зальцбургу» в заключительном матче на сборе в Катаре
Футболисты петербургского "Зенита" уступили австрийскому "Зальцбургу" в заключительном контрольном матче на сборе в Катаре.
Биатлон
Сборная России заняла четвертое место в смешанной эстафете в Поклюке
Российская сборная стала четвертой по итогам смешанной эстафеты в рамках этапа Кубка мира по биатлону в словенском Поклюке.
Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции
"Монако" проиграл "Страсбуру" в матче 21-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Страсбура".
Футбол
Фанаты «Валенсии» и «Барселоны» подрались перед матчем
Матчу 21 тура чемпионата Испании по футболу между "Валенсией" и "Барселоной" предшествовала массовая драка болельщиков двух команд.
Общество
Новый тип коронавируса диагностировали у трех врачей в Пекине
Заражение новым типом коронавируса диагностировано у трех медиков в Пекине, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Общество
Новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет
Новый широкофюзеляжный самолет Boeing 777X совершил первый испытательный полет, следует из трансляции на сайте американской компании.
Космос
Российские космонавты начали на МКС эксперимент «Терминатор»
Хотя начали эксперимент одни космонавты, продолжить его поручат Николаю Тихонову, а также Андрею Бабкину.
Здоровье
Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев
Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общество
Собянин рассказал о мерах предосторожности при строительстве ЮВХ
На склоне Москвы-реки, на территории бывшего завода полиметаллов, в зоне строительства участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) обнаружены пятна радиоактивного заражения.
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов победили в соревновании танцевальных пар на ЧЕ
Российская танцевальная пара Виктория Синицина — Никита Кацалапов одержала победу на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в австрийском Граце.
Политика
Помпео обвинил радиоведущую во лжи после вопросов про Украину
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, которая ранее рассказала о возникшем между ними конфликте из-за вопросов про Украину в ходе интервью.
Единоборства
БК «Париматч» запустила конкурс прогнозов на UFC Fight Night 166
Фигурное катание
Тарасова — о Щербаковой: сделала лутц-тулуп, 4-3 лучше любого мужика
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила прокат 15-летней Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце.
Происшествия
Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест
Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Политика
Жириновский обвинил США в провокации со вспышкой коронавируса в Китае
Руководитель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил о том, что коронавирус, быстро распространившийся на территории Китая, представляет собой ничто иное, как провокацию, за которой стоят Соединённые Штаты Америки.