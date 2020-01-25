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Происшествия В Иране экстренно сел пассажирский самолет В аэропорту Тегерана Мехрабад совершил экстренную посадку самолет местной авиакомпании Iran Air Tour, сообщает Reuters.

Происшествия Под Калугой перевернулся автобус с паломниками В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.

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