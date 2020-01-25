Общество
РБКСи Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters. В связи с этим Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении проблемы.
Читать в источнике
Оценить257
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Футбол
Комличенко подписал контракт с «Динамо»
Общество
Boeing 777X начал первый испытательный полет
В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.
Происшествия
Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек
В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Происшествия
В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ
Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Гаджеты
Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10
Само устройство считается узкоспециализированным.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Футбол
«Валенсия» обыграла «Барселону» в матче чемпионата Испании
Футбол
Моуринью обвинил «Интер» из-за ситуации с Эриксеном
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обвинил «Интер» в позднем оформлении трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.
Политика
Владислав Сурков покинул госслужбу
Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Общество
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Политика
Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».
Наука
В Ираке раскрыли десять наскальных ассирийских рельефов
Археологи раскрыли в иракском Курдистане десять монументальных наскальных рельефов с изображениями ассирийских богов и царя Саргона II (722/720–705 гг. до н.э.). Ассирийские наскальные рельефы – очень редкие памятники: последнее подобное изображение было открыто в 1973 году (стела Мила-Мерги The_Relief_of_Tiglath-Pileser_III_at_Mila_Mergi_revisited), а до этого – ещё в 1845-м.
Здоровье
В Китае выявили метод лечения нового коронавируса
Медики в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации — насыщения крови кислородом, ЭКМО.
Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
Происшествия
Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест
Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Армия и оружие
Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Хоккей
Андрей Мартемьянов: В начале игры нас слегка подкосил нелепый гол
Ранее "Казанские ведомости" писали, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист».
Общество
Посольство РФ обсуждает с Китаем вывоз россиян из страны
Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.
Общество
В РПЦ призвали снимать сериалы о многодетных семьях
В сериалах сегодня показывают тему супружеской неверности, а темы «здоровой семьи» нет вообще.
Политика
Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса
С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
Происшествия
Под Калугой перевернулся автобус с паломниками
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Футбол
«РБ Лейпциг» объявил о переходе Ольмо
«РБ Лейпциг» усилился полузащитником Дани Ольмо, ранее выступавшим в составе загребского «Динамо».
Политика
Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Политика
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Происшествия
В Воронеже четыре человека погибли в ДТП
Политика
Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти
Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Авто
Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento
Как стало известно порталу NJCAR.RU, моторная гамма Sorento 2020 будет включать новый 2,5-литровый двигатель, а также подзаряжаемую гибридную силовую установку.