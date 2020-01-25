Общество

РБКРБКСи Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters. В связи с этим Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении проблемы.
Читать в источнике
Комментировать183

Подробнее о событии

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Коммерсантъ10:59

Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае

RT на русском09:46

Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением в Китае эпидемии пневмонии

ТАСС10:15

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

РБК11:01

Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением коронавируса

REGNUM11:35

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 1300

Газета.Ru10:09

Си Цзиньпин поблагодарил всех медиков Китая, борющихся с коронавирусом

РИА Новости09:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 14:57, Ашберн
Футбол

Комличенко подписал контракт с «Динамо»

RT на русском 12:34
Общество

Boeing 777X начал первый испытательный полет

В июле Boeing приняла решение перенести первый полет лайнера 777X на начало 2020 года из-за проблем с разработкой двигателя.
ТАСС 13:22
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Вести.Ru 09:27
Происшествия

В Москве госпитализировали семь граждан Китая с подозрением на ОРВИ

Семь граждан Китая госпитализировали в инфекционную больницу из гостиницы на севере Москвы с подозрением на ОРВИ, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 14:47
Гаджеты

Стартовали продажи прочного российского планшета MIG T10

Само устройство считается узкоспециализированным.
Astera вчера в 06:30
Футбол

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Sport24.ru 11:27
Футбол

«Валенсия» обыграла «Барселону» в матче чемпионата Испании

РИА Новости 12:07
Футбол

Моуринью обвинил «Интер» из-за ситуации с Эриксеном

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обвинил «Интер» в позднем оформлении трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.
Евро-футбол.ру 13:25
Политика

Владислав Сурков покинул госслужбу

Помощник президента РФ Владислав Сурков оставил государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении", сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале.
Интерфакс 00:15
Общество

Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал

Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
РИА Новости 07:07
Политика

Пушков отреагировал на слова Качиньского о компенсации Польше

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».
REGNUM 13:25
Наука

В Ираке раскрыли десять наскальных ассирийских рельефов

Археологи раскрыли в иракском Курдистане десять монументальных наскальных рельефов с изображениями ассирийских богов и царя Саргона II (722/720–705 гг. до н.э.). Ассирийские наскальные рельефы – очень редкие памятники: последнее подобное изображение было открыто в 1973 году (стела Мила-Мерги The_Relief_of_Tiglath-Pileser_III_at_Mila_Mergi_revisited), а до этого – ещё в 1845-м.
Наука и жизнь 22 января в 23:20
Здоровье

В Китае выявили метод лечения нового коронавируса

Медики в Китае разработали успешный метод лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, путем экстракорпоральной оксигенации — насыщения крови кислородом, ЭКМО.
Известия 23 января в 05:14
Музыка

Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

iReactor 23 января в 20:49
Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
RT на русском 04:54
Происшествия

Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест

Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 10:14
Армия и оружие

Минобороны оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Хоккей

Андрей Мартемьянов: В начале игры нас слегка подкосил нелепый гол

Ранее "Казанские ведомости" писали, что «Ак Барс» в Екатеринбурге обыграл «Автомобилист».
Казанские ведомости 11:15
Общество

Посольство РФ обсуждает с Китаем вывоз россиян из страны

Посольство России и власти Китая обсуждают выезд россиян из провинции Хубэй и города Ухань, где произошла вспышка коронавируса.
Росбалт 09:48
Общество

В РПЦ призвали снимать сериалы о многодетных семьях

В сериалах сегодня показывают тему супружеской неверности, а темы «здоровой семьи» нет вообще.
Ореанда-Новости 09:46
Политика

Кравчук рассказал о способах возвращения Украине Крыма и Донбасса

С Крымом потребуется «другая схема», так как он уже внутри «системы российских отношений», заявил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
Известия 13:52
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
РИА Новости 10:05
Происшествия

Под Калугой перевернулся автобус с паломниками

В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус. В аварии никто не погиб, семь человек получили травмы, они госпитализированы.
Вести.Ru 12:19
Футбол

«РБ Лейпциг» объявил о переходе Ольмо

«РБ Лейпциг» усилился полузащитником Дани Ольмо, ранее выступавшим в составе загребского «Динамо».
Евро-футбол.ру 06:25
Политика

Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
REGNUM 12:29
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Политика

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
РИА Новости вчера в 14:55
Происшествия

В Воронеже четыре человека погибли в ДТП

Российская газета 02:37
Политика

Лукашенко заявил о переговорах с США по поставкам нефти

Белоруссия ведет переговоры о поставках нефти с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.
Известия вчера в 20:06
Авто

Стала известна дата премьеры нового Kia Sorento

Как стало известно порталу NJCAR.RU, моторная гамма Sorento 2020 будет включать новый 2,5-литровый двигатель, а также подзаряжаемую гибридную силовую установку.
Новые автомобили 23 января в 22:20
Новый коронавирус в КитаеБольше новостей по теме
Главное