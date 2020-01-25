Общество
РБКСи Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters. В связи с этим Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении проблемы.
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Политика
Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб
Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
Происшествия
Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области
Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Политика
В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»
«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Общество
Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Здоровье
Онколог назвал первые признаки рака кожи
Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Происшествия
В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем
В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии.
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Фигурное катание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Музыка
Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании
Политика
Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Здоровье
Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев
Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Общество
Туроператор эвакуирует туристов с Хайнаня
Туроператор «РУСЬ-ТУР» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о вынужденной эвакуации туристов с острова Хайнань.
Политика
Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда
Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Политика
Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков
Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Общество
На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром
Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год
25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Общество
Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале
Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
Наука
Доктор Джэйми Фостер представил рецепт «идеального кофе»
Общество
Посольство сочло шпиономанией обвинения в адрес торгпредства в Японии
Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что подобные контакты были неоднократны, и сотрудники российского торгпредства получали секретные данные и ранее.
Шоу-бизнес
Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы
В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.