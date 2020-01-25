Общество

РБКРБКСи Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters. В связи с этим Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении проблемы.
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Темпы распространения китайского коронавируса ускорились

Lenta.ru11:02

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Коммерсантъ10:59

Си Цзиньпин поблагодарил всех медиков Китая, борющихся с коронавирусом

РИА Новости09:47

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

РБК11:01

Си Цзиньпин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Китае

RT на русском09:46

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 1300

Газета.Ru10:09

Си Цзиньпин призвал усилить контроль за распространением в Китае эпидемии пневмонии

ТАСС10:15
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Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева приклеила накладные ресницы на лоб

Вчера Кудрявцева показала подписчикам видео, на котором она снимает искусственные ресницы с глаз и прикрепляет ко лбу.
StarHit.ru 08:00
Происшествия

Экскурсионный автобус перевернулся в Калужской области

Экскурсионный автобус из Подмосковья перевернулся в Калужской области, сообщает РИА "Новости". ДТП произошло на автодороге Козельск-Калуга.
Газета.Ru 12:23
Политика

В МИД Украины обвинили Россию в краже истории «Украины—Руси»

«Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины—Руси»,— написал господин Боднар для издания «Зеркало недели» (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 13:07
Общество

Путин выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции

Президент России Владимир Путин в телеграмме турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при землетрясении в провинции Элязыг.
RT на русском 04:54
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис вчера в 13:05
Происшествия

В Афганистане атаковали Ми-8 с украинским экипажем

В Афганистане атаковали вертолет Ми-8 молдавской частной компании с украинским экипажем, перевозивший продовольствие в рамках гуманитарной миссии.
Lenta.ru 11:34
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Фигурное катание

Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали чемпионами Европы

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов обошли знаменитый французский дуэт Габриэлу Пападакис с ее гениальным, как считают многие, партнером Гийомом Сизероном по части техники еще накануне в ритм-танце, хотя по сумме оценок и уступили титулованным соперникам ничтожные 0,05 балла.
Коммерсантъ 13:12
Музыка

Песня группы «Тату» стала платиновой в Великобритании

iReactor 23 января в 20:49
Шоу-бизнес

Тренер «Зенита» Сергей Семак впервые станет дедушкой

ТВ Центр 11:44
Политика

Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту

Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:30
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Здоровье

Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев

Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 10:55
Футбол

Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Sport24.ru 11:27
Общество

Туроператор эвакуирует туристов с Хайнаня

Туроператор «РУСЬ-ТУР» на своем официальном сайте опубликовал сообщение о вынужденной эвакуации туристов с острова Хайнань.
ТурДом 12:00
Политика

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

Германия «в качестве гуманитарного жеста» выделит 12 млн евро ныне живущим блокадникам Ленинграда.
БИЗНЕС Online вчера в 03:28
Религия

В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа.
Lenta.ru 11:00
Футбол

Комличенко стал игроком московского «Динамо»

Российский нападающий Николай Комличенко стал игроком московского футбольного клуба "Динамо".
РИА Новости 12:50
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News 23 января в 11:44
Политика

Маргарита Симоньян предложила запустить акцию для польских политиков

Главный редактор "Россия сегодня" и телеканала RT Магарита Симоньян предложила запустить в интернете акцию #ВамНеСтыдно, которая напомнит польским политикам о роли Красной армии в освобождении Польши.
Sputnik Абхазия 12:18
Общество

На Алтае военные восстановили нарушенное сообщение села с райцентром

Военнослужащие Центрального военного округа помогли восстановить нарушенное из-за снежного шторма транспортное сообщение между селом и райцентром в Алейском районе Алтайского края, сообщает в субботу пресс-служба ЦВО.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева с друзьями встретила китайский Новый год

25 января в Китае начинается празднование Нового года. Алла Пугачева тоже решила с друзьями встретить год Крысы.
Актуальные Новости 09:38
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

Вести.Ru 09:27
Общество

Синоптики предсказали аномальную погоду в феврале

Синоптики рассказали, может ли февраль "отыграться" на россиянах за аномально теплые декабрь и январь.
РИА Новости 10:05
Наука

Доктор Джэйми Фостер представил рецепт «идеального кофе»

ToDay News Ufa 23 января в 22:51
Общество

Посольство сочло шпиономанией обвинения в адрес торгпредства в Японии

Правоохранительные органы рассматривают версию о том, что подобные контакты были неоднократны, и сотрудники российского торгпредства получали секретные данные и ранее.
РБК 09:20
Шоу-бизнес

Поклонники не сразу узнали Михаила Боярского без шляпы

В комментариях к снимку Лиза написала: Пользователи не срезу узнали на снимке знаменитого актера и это не удивительно, ведь он был без очков и своей любимой шляпы, которая уже давно стала визитной карточкой артиста.
Uznayvse.ru 04:31
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