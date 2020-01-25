Общество

РБКРБКСи Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом со ссылкой на китайское телевидение сообщает Reuters. В связи с этим Си Цзиньпин призвал ЦК Коммунистической партии Китая принять активное участие в решении проблемы.
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Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

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Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
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