«Сибагро» потратит до 9 млрд рублей на покупку мясного производства
Один из пяти крупнейших в РФ производителей свинины мяса «Сибагро» намерен купить конкурента — уральскую аграрную компанию «Ариант». Стоимость сделки оценивается до 9 миллиардов рублей, после ее совершения «Сибагро» станет вторым игроком на рынке после агропромышленного холдинга «Мираторг».В источнике
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«Сибирская агрогруппа» намерена приобрести связанную с ЧЭМК агрофирму «Ариант» - газета
Интерфакс - Россия23:48