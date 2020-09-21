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Сделано в России
Сделано в России

«Сибагро» потратит до 9 млрд рублей на покупку мясного производства

Один из пяти крупнейших в РФ производителей свинины мяса «Сибагро» намерен купить конкурента — уральскую аграрную компанию «Ариант». Стоимость сделки оценивается до 9 миллиардов рублей, после ее совершения «Сибагро» станет вторым игроком на рынке после агропромышленного холдинга «Мираторг».В источнике
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Retailer.ru

Производитель свинины «Сибагро» готовит крупную сделку на 9 млрд рублей

Retailer.ru02:58
Сделано в России

«Сибагро» потратит до 9 млрд рублей на покупку мясного производства

Сделано в России02:55
Интерфакс - Россия

«Сибирская агрогруппа» намерена приобрести связанную с ЧЭМК агрофирму «Ариант» - газета

Интерфакс - Россия23:48
Коммерсантъ

«Сибагро» берет добавку свинины

Коммерсантъ18:24

В Госдуме раскритиковали законопроект о всероссийской реновации жилья

Глава комитета Госдумы по жилищной политике Галина Хованская процессуально и по существу раскритиковала проект федерального закона, регулирующий комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья.
РБК04:15
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка "БФГ-Кредит", обвиняемых в многомиллиардных хищениях.
Коммерсантъвчера в 15:17
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В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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