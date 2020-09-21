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Один из пяти крупнейших в РФ производителей свинины мяса «Сибагро» намерен купить конкурента — уральскую аграрную компанию «Ариант». Стоимость сделки оценивается до 9 миллиардов рублей, после ее совершения «Сибагро» станет вторым игроком на рынке после агропромышленного холдинга «Мираторг».