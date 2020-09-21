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Сделано в России
Сделано в России

«Сибагро» потратит до 9 млрд рублей на покупку мясного производства

Один из пяти крупнейших в РФ производителей свинины мяса «Сибагро» намерен купить конкурента — уральскую аграрную компанию «Ариант». Стоимость сделки оценивается до 9 миллиардов рублей, после ее совершения «Сибагро» станет вторым игроком на рынке после агропромышленного холдинга «Мираторг».В источнике
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Урал: факты и комментарии

Уральская свинина превращается в сибирскую?

Урал: факты и комментарии07:04
Retailer.ru

Производитель свинины «Сибагро» готовит крупную сделку на 9 млрд рублей

Retailer.ru02:58
Интерфакс - Россия

«Сибирская агрогруппа» намерена приобрести связанную с ЧЭМК агрофирму «Ариант» - газета

Интерфакс - Россия23:48
Сделано в России

«Сибагро» потратит до 9 млрд рублей на покупку мясного производства

Сделано в России02:55
Коммерсантъ

«Сибагро» берет добавку свинины

Коммерсантъ18:24

ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса
Lenta.ru05:55
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Служба нацбезопасности Армении изучает статью об «агентах» России

Служба национальной безопасности Армении изучает статью о наличии российских "агентов" в различных госструктурах страны, сказал журналистам глава СНБ Аргишти Кярамян в пантеоне воинской славы "Ераблур" в рамках мероприятий в честь Дня независимости.
Sputnik Армения03:08

В Петербурге задержали курсанта, заподозренного в убийстве матери

Санкт-Петербург, 21 сентября 2020, 12:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали 19-летнего курсанта государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, которого подозревают в убийстве матери.
REGNUM05:05
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
РИА Новости04:49
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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