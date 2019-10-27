Хоккей
Чемпионат«Сибирь» отыгралась с 0:2 и прервала победную серию «Магнитки»
Магнитогорский «Металлург» проиграл «Сибири» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился в пользу команды Николая Заварухина со счётом 3:2 ОТ. Гости дважды отличились в первом периоде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 14:28, Ашберн
Футбол
Гол Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Тоттенхэмом»
Газета.Ru 14:23
Футбол
Доменико Тедеско: нам еще есть над чем работать
Московский "Спартак" обыграл "Локомотив" в 14 туре российской премьер-лиги.
Вести.Ru 12:23
Футбол
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче чемпионата России
РИА Новости 11:30
Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
Происшествия
Лесовоз на Урале врезался в трубу и оставил без газа город
Вечером в Свердловской области газоснабжения были лишены свыше 37 тыс. человек, об этом сообщает «Облгазета.ru».
РБК 13:38
Шоу-бизнес
Стас Пьеха рассказал о перенесенном инфаркте
Суть событий 09:43
Кино
Киностудии выдвинули актеров-претендентов на премию «Оскар»
Студия Sony в качестве претендента на «Оскар» выдвинула Леонардо Ди Каприо за главную роль в фильме «Однажды в Голливуде».
Городской репортер 24 октября в 05:49
Шоу-бизнес
Наталья Рудова раскритиковала Малахова за передачу об эскорте
Актриса Наталья Рудова написала большой пост о серии передач Андрея Малахова, посвященных эскорту.
Наша версия 08:47
Происшествия
Студент из Подмосковья подозревается в подготовке массового убийства
Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах сообщили, что 18-летний учащийся 3 курса зарайского техникума Борис Банин, вооружившись пистолетом Макарова и взрывчаткой, собирался убить как минимум двух однокурсников и одного преподавателя, с которыми он проживал в одном общежитии.
Российская газета 10:37
Армия и оружие
Россия потребовала от США доказательств ликвидации аль-Багдади
Американская сторона должна предоставить прямые доказательства пребывания главаря «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Бакра аль-Багдади на территории, подконтрольной террористам «Джебхат ан-Нусры», заявили в Минобороны России.
Взгляд.ру 12:47
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
RT на русском 10:33
Технологии
«Ростех» представил облегченный планшет с процессором «Эльбрус»
Концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех» представил прототип отечественного планшета на базе микропроцессора «Эльбрус-1С+».
АБН 25 октября в 07:38
Политика
Экзит-полы показали лидерство «Левых» на выборах в Тюрингии
На земельных выборах в германской Тюрингии лидирует партия «Левая», сообщают информагентства со ссылкой на данные нескольких экзит-полов.
Коммерсантъ 13:49
Общество
Мария Бутина вернулась в Россию
Мария Бутина вернулась в Россию после того, как отбыла наказание в американской тюрьме и была депортирована из США.
РБК вчера в 04:38
Футбол
Бывший защитник «Динамо» считает, что Кокорин должен играть в «Реале»
Свободная Пресса 06:54
Здоровье
Симптомы рака, появляющиеся за 5 лет до болезни, названы онкологами
Ugpressa.ru вчера в 16:00
Общество
В Донецке взорвали вышку сотовой связи
RT на русском 07:22
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ 25 октября в 08:09
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК 10:16
Политика
Алиханов отреагировал на план НАТО по захвату Калининграда
Калининградский губернатор Антон Алиханов сравнил доклад, в котором говорится о том, что в случае вооруженного столкновения России со странами НАТО российская сторона потеряет Калининградскую область, с бульварной фантастикой.
Капитал страны 09:38
Происшествия
Отец застрелившего восемь человек в Забайкалье солдата заявил о дедовщине
Отец расстрелявшего восемь человек в Забайкалье сказал, что следствие хочет скрыть дедовщину в воинской части.
РБК 14:11
Происшествия
Британская полиция задержала подозреваемых в убийстве 39 человек
В Эссексе полиция задержала еще двух подозреваемых по делу об убийстве 39 человек, которые ранее были найдены мертвыми в грузовике в Великобритании, сообщает Sky News.
Профиль 25 октября в 09:55
Шоу-бизнес
Названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»
РИА Новости 09:45
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Шоу-бизнес
Стас Пьеха несколько лет не разводится с женой из-за сына
Певец Стас Пьеха еще в 2014 году расстался с женой Натальей, однако пара до сих пор состоит в официальном браке.
Народные новости вчера в 18:04
Религия
Патриарх Кирилл освятил кафедральный собор Ростова-на-Дону
Глава Русской православной церкви провел Великое освящение Ростовского кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 04:06