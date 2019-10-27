Хоккей

ЧемпионатЧемпионат«Сибирь» отыгралась с 0:2 и прервала победную серию «Магнитки»

Магнитогорский «Металлург» проиграл «Сибири» в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился в пользу команды Николая Заварухина со счётом 3:2 ОТ. Гости дважды отличились в первом периоде.
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