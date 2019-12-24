В Красноярском крае местный предприниматель решил провернуть необычную сделку. Он объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу. За круглую сумму потенциальным покупателям предлагают ферму, склад и даже дома вместе с жителями.

с чего всё началось

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ. За 45 домов и животноводческий комплекс мужчина просит 20 миллионов рублей.

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

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