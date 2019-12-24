Общество
Life.ruСибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ. За 45 домов и животноводческий комплекс мужчина просит 20 миллионов рублей.
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с чего всё началось
В Красноярском крае местный предприниматель решил провернуть необычную сделку. Он объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу. За круглую сумму потенциальным покупателям предлагают ферму, склад и даже дома вместе с жителями.НТВ02:45
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Бывший боец смешанных боевых искусств Дмитрий Кузнецов подвергся нападению со стороны троих молодых людей, когда разгружал машину на северо-востоке Москвы.
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СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
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Украинский военный погиб в Донбассе
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Хоккей
Овечкин стал участником массовой драки в игре с «Бостоном»
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время выездной игры регулярного чемпионата НХЛ против "Бостон Брюинз" (3:7) принял участие в массовой потасовке с участием хоккеистов двух команд.
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Мантуров спрогнозировал объем падения продаж автомобилей в России
Объем падения продаж автомобилей в России в 2019 году составит не более 2,5-3%, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью газете «Известия».
Общество
В Пулково с 1 января введут режим «открытого неба»
Режим «открытого неба» в петербургском аэропорту Пулково начнет действовать с 1 января 2020 года, планируется, что первый этап продлится пять лет, передает РИА Новости.
Политика
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
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Политика
Сергей Курченко лишился монополии на экспорт угля из Донбасса
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Общество
Visa опровергла информацию о сбоях в работе платежной системы
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Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
В правительстве РФ предложили пересадить чиновников на такси
Правительственная комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов предложила рассмотреть возможность использования такси с помощью агрегаторов вместо служебных автомобилей чиновников, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.
Общество
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Объявлен состав сборной России на январские этапы Кубка IBU
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Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе
Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Авто
BMW представил M8 Gran Coupe в эксклюзивном исполнении First Edition
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