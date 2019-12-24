В Красноярском крае местный предприниматель решил провернуть необычную сделку. Он объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу. За круглую сумму потенциальным покупателям предлагают ферму, склад и даже дома вместе с жителями.

с чего всё началось

Объявление появилось на крупном интернет-сервисе: продается село Васильевка, 45 домов и животноводческий комплекс, все в хорошие руки, почти даром — за 20 миллионов рублей. Рекламный эффект превзошел все ожидания, заволновались даже жители соседних сел, стали звонить по указанному номеру.

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

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