Общество

НТВНТВСибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

Объявление появилось на крупном интернет-сервисе: продается село Васильевка, 45 домов и животноводческий комплекс, все в хорошие руки, почти даром — за 20 миллионов рублей. Рекламный эффект превзошел все ожидания, заволновались даже жители соседних сел, стали звонить по указанному номеру.
Читать в источнике
Комментировать96
с чего всё началось

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

В Красноярском крае местный предприниматель решил провернуть необычную сделку. Он объявил себя хозяином целого поселка и выставил его на продажу. За круглую сумму потенциальным покупателям предлагают ферму, склад и даже дома вместе с жителями.
НТВ02:45

Подробнее о событии

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Life.ru07:03

В Сибири бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

ТК Звезда06:29

В Сибири село выставили на продажу вместе с жителями

URA.Ru05:40

Бизнесмен в Сибири решил продать село вместе с жителями

Взгляд.ру05:41

«45 домов. Почти даром»: Сибирский бизнесмен решил продать деревню с живыми людьми

Царьград06:12

СМИ: в Сибири выставили на продажу деревню с жителями

Московский Комсомолец05:18

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село вместе с жителями

НТВ02:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:48, Ашберн
Политика

Володин высказался за точечную корректировку Конституции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече президента РФ Владимира Путина с законодателями высказался за точечную корректировку Конституции, чтобы решить проблему отсутствия связи между уровнями публичной власти в РФ.
РИА Новости 10:30
Шоу-бизнес

Состояние Галины Волчек ухудшилось

По данным телеграмм-канала Mash. Сейчас Волчек вводят антибиотики и искусственно поддерживают её жизнь на специальных аппаратах.
Paparazzi.ru 06:07
Общество

Российский суперледокол вновь подорожал на миллиарды рублей

Сдачу самого мощного в мире дизель-электрического суперледокола «Виктор Черномырдин» перенесли на начало 2020 года.
Lenta.ru 11:40
Политика

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию

На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Волга-Медиа вчера в 23:34
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Общество

В ФБК сообщили об обыске у своего сотрудника

У сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Руслана Шаведдинова прошел обыск.
РБК вчера в 15:21
Армия и оружие

В России начали разработку двух новых боевых роботов

В России начали работу по созданию робототехнических комплексов тяжелого и среднего класса, сообщил главком Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков.
Взгляд.ру 11:34
Армия и оружие

Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии

Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
РИА Новости 10:53
Кино

Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

Мой Брянск вчера в 22:58
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Политика

Лукашенко назвал Запад и НАТО гарантами суверенитета Белоруссии

Россия «прессует» Белоруссию, добиваясь интеграции, однако независимость страны обеспечена балансом сил с западными странами и НАТО.
РБК 06:51
Шоу-бизнес

Галкин рассказал об особенностях жизни с Пугачевой

Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассказал об особенностях семейной жизни с Аллой Пугачевой, разница в возрасте с которой составляет 27 лет.
ФАН 10:16
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, сообшил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости вчера в 14:05
Футбол

Кантона сравнил игру «Манчестер Юнайтед» с сексом в старости

Легендарный нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона сравнил текущие результаты команды в английской Премьер-лиге с занятием сексом в почтенном возрасте.
Sport24.ru 10:04
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия 08:28
Фигурное катание

Косторная может пропустить чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристка Алёна Косторная может не выйти выступать на чемпионате России в Красноярске.
Pravda.Ru 03:22
Происшествия

Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Газета.Ru 11:11
Общество

Чиновников хотят пересадить на такси

Власти РФ рассматривают предложение об использовании агрегаторов такси для передвижения чиновников вместо закупки и обслуживания для них автомобилей, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 12:02
Происшествия

Анна Кузнецова: Живущую в перинатальном центре девочку еще не забрали

Пятилетнюю девочку, которая всю жизнь провела в столичном перинатальном центре, так и не забрали родители.
Вечерняя Москва 09:24
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Амур.инфо вчера в 02:55
Общество

Начальник первого поезда в Крым не успел войти в состав до отправления

РБК 08:51
Кино

Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 21 декабря в 12:41
Политика

Глава СПЧ ответил на обвинения Екатерины Винокуровой

Газета.Ru 06:03
Политика

Россия ответила ЕС на претензии по Крымскому мосту

Российская газета 00:11
Шоу-бизнес

Ани Лорак порадовала фанатов снимком в платье с декольте

Поклонники по достоинству оценили роскошное платье, однако некоторым не понравилась челка певицы.
RuNews24.ru 10:39
Происшествия

Обвиняемый в изнасиловании найден мертвым в суде Петербурга

Тело обвиняемого в изнасиловании мужчины обнаружили во Фрунзенском районном суде Петербурга после продления ему срока ареста на два месяца.
BFM.ru 08:12
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия вчера в 13:23
Гаджеты

Обновлен рейтинг самых опасных для здоровья смартфонов

Эксперты из США провели исследования смартфонов популярных производителей Apple и Samsung.
ToDay News Ufa вчера в 07:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное