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РБК
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024–2025 годы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии
ТАСС

Мишустин считает, что газохимические производства создадут точку роста в Амурской области

ТАСС00:19
Телеканал 360°

Строительство Амурского газохимического комплекса началось в России

Телеканал 360°01:24
Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известия00:49
РЕН ТВ

Мишустин дал старт проекту Амурского газохимического комплекса

РЕН ТВ00:21
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05
Коммерсантъ

СИБУР приступил к реализации проекта Амурского ГХК

Коммерсантъ01:37

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14
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