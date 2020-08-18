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ТАСС
ТАСС

«Сибур» начал реализацию проекта Амурского ГХК

"Сибур" начал реализацию проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК). В перспективе до 2040 года проект позволит увеличить объем несырьевого экспорта РФ на 4,6 трлн рублей, говорится в пресс-релизе компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Мишустин дал старт проекту Амурского газохимического комплекса

РЕН ТВ00:21
Телеканал 360°

Строительство Амурского газохимического комплекса началось в России

Телеканал 360°01:24
Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известия00:49
Коммерсантъ

СИБУР приступил к реализации проекта Амурского ГХК

Коммерсантъ01:37
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05
ТАСС

Мишустин считает, что газохимические производства создадут точку роста в Амурской области

ТАСС00:19

Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана
REGNUM02:02
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Хабиров обещал не преследовать экоактивистов, защищающих Куштау

Уфа, 17 августа 2020, 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией».
REGNUMвчера в 16:40
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Китайская вакцина от COVID-19 поступит на рынок в конце декабря

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19 после одобрения может поступить на рынок в конце декабря этого года, заявил секретарь партийного комитета, председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
РИА Новости00:58
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В Нью-Йорке задержали кидавшего камни в генконсульство России

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти всю прошлую неделю неизвестный мужчина приходил к зданию генконсульства России в Нью-Йорке, кидая камни в автомобили диппредставительства и угрожая убийством его сотрудникам.
REGNUM23:07
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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