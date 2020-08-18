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ТАСС
ТАСС

«Сибур» начал реализацию проекта Амурского ГХК

"Сибур" начал реализацию проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК). В перспективе до 2040 года проект позволит увеличить объем несырьевого экспорта РФ на 4,6 трлн рублей, говорится в пресс-релизе компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СИБУР приступил к реализации проекта Амурского ГХК

Коммерсантъ01:37
Телеканал 360°

Строительство Амурского газохимического комплекса началось в России

Телеканал 360°01:24
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05
РЕН ТВ

Мишустин дал старт проекту Амурского газохимического комплекса

РЕН ТВ00:21
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известия00:49
ТАСС

Мишустин считает, что газохимические производства создадут точку роста в Амурской области

ТАСС00:19

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
РИА Новости18:39
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В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Коммерсантъ00:29
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20

В Омской области от коронавируса умерли ещё четыре человека

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки в Омской области зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших составляет 8684 человека.
НГС5500:59
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Частные инвесторы выбирают облигации, валютные стратегии и ПИФы

Наибольший вклад в рост рынка в абсолютном выражении, как свидетельствует исследование «Эксперт РА», внесли средства физических лиц в индивидуальном ДУ (+124 млрд руб.), средства военной ипотеки (+103 млрд), а также вложения в ПИФы (+93 млрд).
Ведомости17:11

Take-Two зарегистрировала домен с возможным местом действия GTA 6

Многие пользователи предположили, что новый домен может указывать на место действия в игре GTA 6. Так, разработчик может начать подготовку к глобальной маркетинговой кампании, приуроченную к анонсу игры.
Чемпионатвчера в 10:43
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