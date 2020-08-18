СИБУР начал строительство Амурского ГХК
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Как ожидается, проектное финансирование могут предоставить ВЭБ.РФ, а также российские и китайские банки. СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК).В источнике
С чего всё началось
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
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