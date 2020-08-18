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Коммерсантъ
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Как ожидается, проектное финансирование могут предоставить ВЭБ.РФ, а также российские и китайские банки. СИБУР начал строительство Амурского газохимического комплекса (АГХК).В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъ07:46
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05
Телеканал 360°

Строительство Амурского газохимического комплекса началось в России

Телеканал 360°01:24
Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известия00:49
РЕН ТВ

Мишустин дал старт проекту Амурского газохимического комплекса

РЕН ТВ00:21
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАСС03:28

Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира

Журналист собирался взять у мужчины комментарий по поводу происходящих протестов Рабочий БелАЗа показал гениталии телеведущему Владимиру Соловьеву во время прямого эфира на YouTube-канале "Соловьев LIVE".
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии во время прямого эфира
АМИТЕЛ02:17
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Путин заявил Макрону о недопустимости давления на власти Белоруссии

"При обсуждении обострившейся ситуации в Белоруссии Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Газета.Ru07:54
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Мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил

Генеральный штаб вооруженных сил Мали находится под контролем предполагаемых мятежников, сообщает местный портал Bamada, Ранее о мятеже в вооруженных силах на военной базе в районе Кати близ столицы Бамако сообщил ряд посольств западных стран.
РИА Новости08:08
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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СК проверит историю о женщине, очнувшейся в морге в Курской области

Следователи в Курской области проверяют историю об очнувшейся в морге пациентке, чью смерть констатировали в районной больнице, сообщил РИА Новости представитель следственного управления региона.
РИА Новости08:04
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Туры в Турцию на конец августа подешевели на 25%

Российские туроператоры отмечают, что на курорты Турции в августе массово поехали те туристы, которые ожидали открытия именно этого направления, и те, у кого не состоялись туры в эту страну весной и в первой половине лета.
REGNUM03:45
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Муфтият Дагестана объяснил, что такое женское обрезание

Муфтият Дагестана дал оценку женскому обрезанию после резонанса в интернете и выпустил фетву - богословское заключение, объяснив, что понимается под процедурой и какие связанные с этим манипуляции делать запрещено.
РИА Новости07:04
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Астероид Оумуамуа не может состоять из водородного льда

Дискуссии о природе и молекулярной структуре объекта Оумуамуа – первого в нашей Солнечной системе «гостя» из межзвездного пространства – разгорелись на днях с новой силой после того, как была опубликована статья, опровергающая сделанное в одном раннем исследовании предположение о том, что этот космический объект состоит из водородного льда.
AstroNews.ru04:48

Зюганов оценил последствия «перелома Белоруссии» для России

Проходящие в Белоруссии забастовки лидер КПРФ назвал путем к разрушению государства, так как у Светланы Тихановской и оппозиции в целом нет никаких предложений, что необходимо делать, «ни в экономике, ни в политике, ни в остальных отраслях».
РБК04:53
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