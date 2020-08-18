«Поезд в Пусан 2»: Зомби-апокалипсис случился. Но только в Южной Корее

Кстати, слово «полуостров» вынесено и в само заглавие картины, видимо, чтобы российский зритель проассоциировал происходящее с кое-каким другим полуостровом и охотнее пошел бы посмотреть, что это там опять учудили зомби-интервенты (это, конечно же, шутка).