«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд
Смотрите также
Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира
РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»
Врач назвал возможные сроки повторного заражения коронавирусом
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
Названы последствия реализации программы белорусской оппозиции
Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ
Ефремов прибыл в Пресненский суд
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России
Два человека погибли в ДТП с трактором и микроавтобусом под Псковом
Минобороны высказалось о машинах Росгвардии, подъезжающих к Белоруссии
С Little Big требуют 12 млн рублей по делу о плагиате
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
Как Александр Лукашенко общался с бастующими сотрудниками завода
Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко
Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Актер и режиссер Николай Губенко умер за день до своего 79-летия
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Трамп назвал Путина «шахматистом мирового уровня»
Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира
Ирландия и Канада отказываются признать итоги выборов в Белоруссии
Ефремов прибыл в Пресненский суд
В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России
Дегтярев пригласил участников митингов в Хабаровске в Народный совет
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024–2025 годы.В источнике
С чего всё началось
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии