Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024–2025 годы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СИБУР приступил к реализации проекта Амурского ГХК

Коммерсантъ01:37
Телеканал 360°

Строительство Амурского газохимического комплекса началось в России

Телеканал 360°01:24
ТАСС

Мишустин считает, что газохимические производства создадут точку роста в Амурской области

ТАСС00:19
РЕН ТВ

Мишустин дал старт проекту Амурского газохимического комплекса

РЕН ТВ00:21
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05
Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известия00:49

РФС отстранил арбитра Казарцева за пенальти в матче «Спартак»–«Сочи»

Российский футбольный союз (РФС) отстранил на неопределенное время от судейства главного арбитра встречи «Спартак»–«Сочи» Василия Казарцева за ошибочно назначенный второй пенальти в ворота красно-белых.
Известиявчера в 11:43

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
30

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,1K

Запущены продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

Внешний облик Renault Duster, оснащенных турбомотором, имеет некоторые особенности: элементы ярко-красного цвета на радиаторной решетке, переднем бампере, двери багажника и рейлингах, а также легкосплавные колесные диски на 17 дюймов в качестве опционального оборудования.
Новые автомобили01:06
11

Глава Башкирии приостановил разработку шихана Куштау

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеграм-канал КушТау on-line, сегодня, шестнадцатого августа, глава республики Башкортостан Радий Хабиров встретился с экоактивистами и рассказал о планах властей республики искать более компромиссное решение.
ToDay News Ufa16 августа в 10:08
671

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
308

В Татарстане намерены открыть 4 виртуальных концертных зала

На сегодня в Татарстане по региональному проекту «Цифровая культура» национального проекта «Культура» уже открыты 5 виртуальных концертных залов: в Арском, Мамадышском, Бавлинском и Елабужском – в 3 библиотеках, музее и детской школе искусств.
Казань2402:29