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РБК
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024–2025 годы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
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Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известия00:49
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАСС03:28
Телеканал 360°

Строительство Амурского газохимического комплекса началось в России

Телеканал 360°01:24
Коммерсантъ

СИБУР приступил к реализации проекта Амурского ГХК

Коммерсантъ01:37
РЕН ТВ

Мишустин дал старт проекту Амурского газохимического комплекса

РЕН ТВ00:21
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05

В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде

Сын бывшего депутата Госдумы, члена совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Кировской области Сергея Доронина был задержан за опасное вождение в пьяном виде, сообщили РИА Новости в пресс-службе реготделения.
В Кирове сына экс-депутата Госдумы задержали за вождение в пьяном виде
РИА Новости05:56
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Смартфоны научились определять пьяных пользователей

Цель, которая стоит перед учеными – определение и передача информации об опьянении владельца смартфона другому человеку, поскольку в 50 процентов случаев люди не осознают, что уже пьяны, и садятся в таком состоянии за руль.
Evo-rus.com06:05

Крупнейший в мире фонд благосостояния потерял $21 млрд в первом полугодии

Крупнейший в мире фонд из Осло снизился на 3,4%, или на 188 млрд крон ($21 млрд), поскольку восстановления фондовых рынков было недостаточно, чтобы нивелировать его рекордное падение в начале этого года.
ИА Красная Весна04:11

Погребинский: Россия никогда всерьез не занималась ближним зарубежьем

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Взгляд.ру06:04

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от целого ряда инстанций, включая соцблок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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