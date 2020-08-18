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РБК
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024–2025 годы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
Подробнее о событии
Коммерсантъ

СИБУР приступил к реализации проекта Амурского ГХК

Коммерсантъ01:37
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
Телеканал 360°

Строительство Амурского газохимического комплекса началось в России

Телеканал 360°01:24
Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известия00:49
РЕН ТВ

Мишустин дал старт проекту Амурского газохимического комплекса

РЕН ТВ00:21
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАСС03:28
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»

Германия изучает возможность обсуждения на уровне ООН угроз Соединенных Штатов ввести санкции в отношении "Северного потока - 2", заявил RT Deutsch глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст.
Газета.Ruвчера в 02:41
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Apple удалит профиль разработчика игр Epic Games из AppStore

"Apple удалила [игру] Fortnite из AppStore и проинформировала Epic [Games], что в пятницу, 28 августа, Apple прекратит действие всех наших учетных записей разработчиков и отключит Epic от инструментов разработки для [операционных систем] iOS и mac[OS]", - говорится в публикации Epic Games в Twitter.
ТАСС01:07
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В МИД Польши оценили последствия введения санкций против Белоруссии

Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подтвердил, что ЕС работает над составлением санкционного списка в отношении лиц, которые ответственны за подавление мирных протестов в Белоруссии.
Известия02:35

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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