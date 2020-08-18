«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд
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«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024–2025 годы.В источнике
С чего всё началось
Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК
СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
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