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РБК
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

«Сибур» запустил строительство одного из крупнейших в мире газохимических комплексов — Амурского ГХК стоимостью около $11 млрд, говорится в пресс-релизе компании. Ориентировочные сроки завершения строительства и пусконаладочных работ — 2024–2025 годы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

СВОБОДНЫЙ (Амурская обл.), 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по видеосвязи дал старт реализации Амурского газохимического комплекса (ГХК) "Сибура", во вторник в основание комплекса была забита первая тестовая свая, сообщает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.
РИА Новости00:35
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Известия

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

Известия00:49
ТАСС

ВЭБ.РФ вместе с банками-партнерами может профинансировать строительство Амурского ГХК

ТАСС03:28
Телеканал 360°

Строительство Амурского газохимического комплекса началось в России

Телеканал 360°01:24
Коммерсантъ

СИБУР начал строительство Амурского ГХК

Коммерсантъ07:46
РЕН ТВ

Мишустин дал старт проекту Амурского газохимического комплекса

РЕН ТВ00:21
RT на русском

Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

RT на русском00:12
РБК

«Сибур» начал строительство газохимического завода стоимостью $11 млрд

РБК00:05

Oracle начала переговоры о покупке TikTok

По данным источников газеты, крупнейший американский разработчик программного обеспечения начал переговоры с китайскими владельцами социальной сети TikTok после подписания президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе нового указа, в котором от ByteDance требуется отказаться от всех активов на территории США, связанных с социальной сетью.
REGNUM00:58

В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новости07:26
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Бутырская и Жулин выступили за участие Медведевой в чемпионате России

На сайте Федерации фигурного катания на коньках России были опубликованы критерии допуска к чемпионату страны 2021 года, согласно которым к участию в турнире будут допускаться только спортсмены, которые приняли участие в двух этапах Кубка России 2020 года по программе «мастер спорта» на основании суммы очков, набранных на этих этапах.
РБК спорт06:39

В Перми активист получил два года колонии за похожий на Путина манекен

Ленинский районный суд Перми признал виновными двух из трех сторонников Алексея Навального по делу об акции с манекеном с лицом президента России Владимира Путина в ноябре прошлого года.
Коммерсантъ07:35
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Террористы в Сирии не смогли взять живым оскорбившего их боевика

Попытку задержания боевика в провинции Алеппо провалили террористы из «Джабхат Ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 18 августа сообщает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна03:29
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Школам предписали быть готовыми к переходу на дистанционное обучение

Роспотребнадзор и Министерство просвещения направили рекомендательное письмо властям в регионах о том, что школам необходимо быть готовыми перейти на обучение в дистанционном режиме в случае ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает «Интерфакс».
Солидарность07:15
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Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем

Минтруд не поддержал инициативу о переносе рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных, поскольку это будет являться нарушением Трудового кодекса, однако намерен рассмотреть это пожелание при переносе выходных дней в 2021 году.
Известия20:40
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Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
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