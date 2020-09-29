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РБК
РБК

«Сибур» нанял экс-куратора «народного» IPO «Роснефти»

Как раз в 2006 году «Роснефть» планировала провести IPO, но в феврале, накануне размещения, компанию покинул первый вице-президент Сергей Алексеев.В источнике
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Finam.Ru

Питер О’Брайен назначен управляющим директором по экономике и финансам «СИБУРа»

Finam.Ru05:50
РБК

«Сибур» нанял экс-куратора «народного» IPO «Роснефти»

РБК05:38
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Убийце девушек в Уктусском лесопарке дали пожизненное

Алексею Александрову, хладнокровно застрелившему двух девушек 26 августа 2018 года в Свердловской области, во вторник, 29 сентября, суд назначил пожизненное заключение, полностью удовлетворив требование прокуратуры.
Убийце девушек в Уктусском лесопарке дали пожизненное
Вести.Ru04:44
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Путину пожаловались на перебои с важнейшими лекарствами

Российские общественные организации пациентов направили президенту РФ Владимиру Путину и кабинет министров жалобу на проблемы с обеспеченностью лекарствами и попросили увеличить финансирование программы минздрава на 21 млрд рублей, а также вернуть прежнюю схему закупок лекарств с переходящим трехмесячным запасом на следующий календарный год, передает РБК.
Новый День04:10
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Ротару и Пугачеву состарили с помощью нейросети

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.
Невские Новостивчера в 14:00
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