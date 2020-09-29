Алексею Александрову, хладнокровно застрелившему двух девушек 26 августа 2018 года в Свердловской области, во вторник, 29 сентября, суд назначил пожизненное заключение, полностью удовлетворив требование прокуратуры.
Российские общественные организации пациентов направили президенту РФ Владимиру Путину и кабинет министров жалобу на проблемы с обеспеченностью лекарствами и попросили увеличить финансирование программы минздрава на 21 млрд рублей, а также вернуть прежнюю схему закупок лекарств с переходящим трехмесячным запасом на следующий календарный год, передает РБК.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALLA PUGACHEVA (@ alla_orfey) 4 Сен 2020 в 2:00 PDT Пластический хирург Амжад Аль-Юсеф посмотрел на предложенные журналистами телеканала НТВ снимки знаменитостей и рассказал, какие именно манипуляции с лицами Пугачевой и Ротару производили хирурги.