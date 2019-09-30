Фигурное катание
ЧемпионатАнжелика Сидорова завоевала золото ЧМ-2019 в прыжках с шестом
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом. Сидорова единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 м. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.
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Анжелика Сидорова: «Перед третьей попыткой на 4,95 думала: либо сейчас, либо никогда»
Спорт-Экспрессвчера в 17:23
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Дни24 вчера в 11:24
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Как разобраться в происходящем с климатом. Инструкция
В первом же пункте читаем (со ссылкой на раздел 10.3 доклада): «Крайне вероятно (в оригинале extremely likely), что более половины наблюдаемых изменений глобальной средней температуры поверхности земли с 1951 до 2010 гг. было вызвано антропогенным увеличением концентрации парниковых газов, а также другими антропогенными влияниями».
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С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
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Определены самые здоровые российские регионы
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РИА Новости вчера в 23:59
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Sport24.ru вчера в 23:10
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Самым крупным официально зафиксированным счётом в истории футбола является игра чемпионата Мадагаскара, состоявшаяся 31 октября 2002 года между командами «Адема» и «Л’Эмирн», завершившаяся со счётом 149:0 в пользу хозяев, однако в том матче гости целенаправленно забивали в свои ворота в целях протеста против арбитра.
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На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
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