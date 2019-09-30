Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова впервые в карьере стала чемпионкой мира в прыжках с шестом. Сидорова единственная из всех участниц преодолела планку на высоте 4,95 м. Это новый личный рекорд спортсменки и лучший результат сезона в мире.

Анжелика Сидорова завоевала золото ЧМ-2019 в прыжках с шестом

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