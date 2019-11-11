Спорт
Sport24.ru«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS
«Сиэтл Саундерз» стал чемпионом MLS 2019 года. В Суперфинале сезона команда американского специалиста Брайана Шметцера обыграла «Торонто» со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.
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🏆 «Сиэтл» во второй раз стал чемпионом МЛС, победив «Торонто» в финале плей-офф
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