«Сиэтл Саундерз» стал чемпионом MLS 2019 года. В Суперфинале сезона команда американского специалиста Брайана Шметцера обыграла «Торонто» со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.

«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

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