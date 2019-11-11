Футбол
Sport24.ru«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS
«Сиэтл Саундерз» стал чемпионом MLS 2019 года. В Суперфинале сезона команда американского специалиста Брайана Шметцера обыграла «Торонто» со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.
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В США заявили о невозможности вечной военной помощи Украине
24 сентября The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн.
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Из «китовой тюрьмы» в Приморье освободили всех белух
«Китовая тюрьма» в бухте Успения в Приморском крае опустела, передают «Вести».
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Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Армия и оружие
В Крыму военные завершают прокладку магистрального водопровода
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Адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова застрелили на Украине
На Украине был застрелен адвокат Святослав Пархоменко, защищавший подозреваемого в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова - Александра Лося.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
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33-летняя российская певица Пелагея была одной из самых любимых телезрителями наставниц в вокальном шоу "Голос".
Политика
Рябков: Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США
Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из Договора по открытому небу.
Происшествия
Экс-ректора ДВФУ приговорили к семи годам колонии за растрату
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Происшествия
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Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
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Запрет на провоз жидкостей в самолет отменят
Провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, благодаря внедрению особой системы, способной распознать содержимое емкостей без проведения лабораторного анализа.
Хоккей
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Сборная Финляндии со счетом 2:1 обыграла команду Швеции в заключительном матче первого этапа Еврохоккейтура - Кубка Карьяла.
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Здоровье
Названы 7 продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Учеными-медиками определены и названы семь натуральных продуктов для разжижения крови и уменьшения ее сгустков.
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
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Житель Красноярска пропал в водах Енисея, спасая девушку
Мужчина прыгнул в Енисей за девушкой, упавшей в воду с набережной в Красноярске вечером 7 ноября, они до сих пор не найдены.
Политика
Депутат бундестага убежден, что Крым останется российским
С другой стороны, Крым однозначно останется российским, это реальное положение дел.
Здоровье
Педиатрическое отделение детской поликлиники Южно-Сахалинска открылось после капремонта
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На калькуляторе запустили Windows 10
Здоровье
Повышенный аппетит у пожилых людей может быть связан с деменцией
Как рассказал специалист, в том случае, если у пожилого человека, возраст которого превышает 70 лет, внезапно пробуждается сильный аппетит, а физическая активность при этом не увеличилась, то это может быть возможным признаком возникшей деменции, либо сахарного диабета.
Спорт
В МИД отреагировали на отказ США в выдаче виз футболистам «Спартака»
Решение посольства США отказать игрокам московского футбольного клуба "Спартак" в выдаче виз может говорить о недобросовестной конкуренции.
Армия и оружие
RAND проанализировала, в каких войнах Россия может принять участие
Американская некоммерческая организация RAND оценила, где и при каких условиях Москва могла бы вмешаться снова, анализируя факторы, которые определяют принятие Россией решений о вмешательстве.
Авто
Появились первые фото обновлённой Lada Vesta
Отмечается, что основным новшеством обновлённой Lada Vesta стали 1,6-литровый двигатель на 113 л.с. с крутящим моментом 152 Нм и бесступенчатая коробка-«автомат» Jatco JF015E.
Экономика
Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
Авто
Эксперты рассказали, что нужно делать водителю при отказе тормозов
Эксперты по выживанию дали советы, что делать, если у автомобиля резко отказали тормоза по ходу движения.
Общество
Аналитики предсказали рост цен на сотовую связь в России в 2020 году
Аналитики, опрошенные «Известиями», сошлись во мнении, что тарифы на сотовую связь в России вырастут в 2020 году.
Общество
«В декабре произойдет смена правительства, власть готовится подавлять волнения»
Помнится, накануне глава правительства говорил, что «при подготовке бюджета исходили из того, что он должен быть социально ориентирован — это важнейшее направление».
Общество