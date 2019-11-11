Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

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«Сиэтл Саундерз» стал чемпионом MLS 2019 года. В Суперфинале сезона команда американского специалиста Брайана Шметцера обыграла «Торонто» со счетом 3:1. Все голы были забиты во втором тайме.
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