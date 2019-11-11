Спорт
Евро-футбол.ру«Сиэтл» победил «Торонто» и стал чемпионом МЛС
В составе победителей голами отличились Келвин Лердам, Виктор Родригес и Рауль Руидиас. Единственный мяч за «Торонто» забил Жози Алтидор. Отметим, что «Сиэтл» во второй раз в своей истории стал чемпионом МЛС.
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🏆 «Сиэтл» во второй раз стал чемпионом МЛС, победив «Торонто» в финале плей-офф
Sports.ruвчера в 17:45
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