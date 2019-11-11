Подошел к завершению плей-офф МЛС. В финальном матче турнира встречались «Сиэтл Саундерс» и «Торонто». Поединок состоялся на стадионе «Сентурилинк Филд - Квест Филд» и завершился победой клуба из Сиэтла со счетом 3:1. Все мячи были забиты во втором тайме.

«Сиэтл» победил «Торонто» и стал чемпионом МЛС

Политика Путин потребовал следить за ситуацией с амнистией капиталов Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов.

Шоу-бизнес Актриса Настя Задорожная выходит замуж Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.

Политика Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность Сокращение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением "пика модернизации", заявил президент России Владимир Путин.

Происшествия Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.

Происшествия Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.

Политика Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет Заболеваемость гриппом в РФ сократилась более чем в 13 раз за последние 13 лет, заявил президент России Владимир Путин.

Политика Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.

Происшествия Дело уральского гинеколога закрыли после обвинений в помощи пациентке Гинеколог из Свердловской области Олег Баскаков стал фигурантом дела после того, как назначил сильнодействующие препараты одной из пациенток.

Происшествия Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.

Общество Россия оказалась в десятке самых пьющих стран Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".

Авто Продажи китайских автомобилей выросли в РФ По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.

Политика The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.

Культура Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта» Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".

Здоровье Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е Пробы показали, что в них содержится ацетат витамина Е. Специалисты считают, что именно он спровоцировал болезни у курильщиков электронных сигарет.

Армия и оружие Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.

Культура Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.

Авто «Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.

Политика Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.

Общество В Бийске ввели режим ЧС из-за чрезмерного мусора В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, большого количества мусора в городе.

Футбол Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.

Общество Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.

Политика Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2» Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».

Происшествия На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.