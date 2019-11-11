Спорт
Евро-футбол.ру«Сиэтл» победил «Торонто» и стал чемпионом МЛС
Подошел к завершению плей-офф МЛС. В финальном матче турнира встречались «Сиэтл Саундерс» и «Торонто». Поединок состоялся на стадионе «Сентурилинк Филд - Квест Филд» и завершился победой клуба из Сиэтла со счетом 3:1. Все мячи были забиты во втором тайме.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
🏆 «Сиэтл» во второй раз стал чемпионом МЛС, победив «Торонто» в финале плей-офф
Sports.ruвчера в 17:45
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 03:40, Ашберн
Политика
Путин потребовал следить за ситуацией с амнистией капиталов
Президент России Владимир Путин потребовал от правительства следить за ситуацией по амнистии капиталов.
REGNUM 03:24
Шоу-бизнес
Актриса Настя Задорожная выходит замуж
Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 09 ноября в 11:49
Политика
Путин объяснил сокращение расходов на оборону и безопасность
Сокращение расходов на оборону и безопасность связано с прохождением "пика модернизации", заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 03:29
Происшествия
Таксист изнасиловал россиянку в инвалидном кресле за отмену вызова
В Санкт-Петербурге таксист изнасиловал девушку в инвалидной коляске, которая вызвала такси, но передумала ехать.
Lenta.ru 03:07
Происшествия
Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку
Следствие считает, что специалисты могут обнаружить в воде пакет, мешок и баул, которые Олег Соколов выкинул в реку.
Piter.tv вчера в 22:50
Политика
Путин: заболеваемость гриппом сократилась более чем в 13 раз за 13 лет
Заболеваемость гриппом в РФ сократилась более чем в 13 раз за последние 13 лет, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 03:31
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Известия вчера в 20:37
Происшествия
Дело уральского гинеколога закрыли после обвинений в помощи пациентке
Гинеколог из Свердловской области Олег Баскаков стал фигурантом дела после того, как назначил сильнодействующие препараты одной из пациенток.
Телеканал 360° 02:50
Футбол
Неймар поддержал подвергшегося расизму футболиста «Шахтера»
РИА Новости 03:01
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 01:40
Общество
Россия оказалась в десятке самых пьющих стран
Литва оказалась страной с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения, жители этой страны в среднем пьют 12,3 литра алкоголя в год, говорится в ноябрьской публикации Организации экономического развития и сотрудничества "Здоровье вкратце".
РИА Новости вчера в 20:34
Авто
Продажи китайских автомобилей выросли в РФ
По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 23:52
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
Журналист Гарри Казианис в своём материале для The National Interest рассказал о «худшем кошмаре» для России и Китая, который могут реализовать власти США.
RT на русском вчера в 20:55
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Американская актриса Шэрон Стоун повторила знаменитую сцену из культового фильма "Основной инстинкт".
Москва 24 02:27
Здоровье
Возможной причиной заболевания от вейпов назвали ацетат витамина Е
Пробы показали, что в них содержится ацетат витамина Е. Специалисты считают, что именно он спровоцировал болезни у курильщиков электронных сигарет.
ToDay News Ufa 09 ноября в 02:48
Армия и оружие
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.
News.ru вчера в 15:56
Политика
НАТО заявляет, что завоюет Калининград за два дня
Кривое-зеркало.ру вчера в 15:43
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Сусанин 09 ноября в 13:39
Культура
Александре Пахмутовой исполнилось 90 лет
Народная артистка СССР, композитор и автор музыки к сотням советских песен, ставших символом своей эпохи, Александра Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (с 1956 года - Волгоград), ее отец занимал должность секретаря РКП(б) Ново-Отраднинского райкома, а мать самостоятельно выучилась на парикмахера.
Газета.Ru 09 ноября в 03:32
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит абсолютно новый мотор
Напомним, ранее сообщалось, что новое поколение УАЗ «Патриот», которое по-другому в СМИ называют «Русским Прадо», получит новую раму.
Тарантас Ньюс 09 ноября в 08:59
Космос
Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро, похожее земному
Марсоход Curiosity нашел на Марсе древнее соленое озеро, похожее земному.
Ugpressa.ru вчера в 02:28
Политика
Косачев заявил, что Россия готова к диалогу с властями Боливии
Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
SM News 02:51
Общество
В Бийске ввели режим ЧС из-за чрезмерного мусора
В Бийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации, большого количества мусора в городе.
Газета.Ru 03:24
Футбол
Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение команды от «Тамбова» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги.
RT на русском 09 ноября в 11:10
Общество
Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска отправлен в отставку
Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
Российская газета 03:25
Политика
Польша заявила о вложениях ЕС в оружие России через «Северный поток-2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью газете Financial Times раскритиковал страны ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2».
РБК вчера в 14:04
Происшествия
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова.
РБК вчера в 17:55
Происшествия
Расстрелявшего коллег в метро полицейского обвинили в мелкой взятке
Сотрудника полиции Алексея Смирнова, который расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект», обвинили в мелком взяточничестве.
РБК 03:13