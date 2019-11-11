Спорт

Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру«Сиэтл» победил «Торонто» и стал чемпионом МЛС

Подошел к завершению плей-офф МЛС. В финальном матче турнира встречались «Сиэтл Саундерс» и «Торонто». Поединок состоялся на стадионе «Сентурилинк Филд - Квест Филд» и завершился победой клуба из Сиэтла со счетом 3:1. Все мячи были забиты во втором тайме.
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«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

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«Сиэтл» в финале плей-офф MLS победил «Торонто»

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«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

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«Сиэтл» во второй раз стал чемпионом MLS

ТАСС Спортвчера в 17:51
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Кризисная ситуация в стране вызвана отставкой президента Эво Маралеса Председатель Комитета по международным делам в Совет Федерации Константин Косачев прокомментировал политическую ситуацию в Боливии.
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Заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимир Алейников написал заявление об уходе.
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MLS
Профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. MLS санкционируется Федерацией футбола США, в ней участвуют 24 команды - 21 из США и 3 из Канады. Регулярный чемпионат MLS проходит с марта по октябрь, за это время каждая команда проводит по 34 матча. Двенадцать команд участвуют в турнире плей-офф в ноябре - декабре, он завершается финальным матчем за Кубок MLS, в котором определяется чемпион лиги. Команды MLS также соревнуются в турнирах с командами из других дивизионов и стран - в Открытом кубке США, Первенстве Канады и Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
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