Спорт
REGNUM«Сиэтл» стал чемпионом MLS, обыграв в финале «Торонто»
В составе «Сиэтла» голы забили защитник Келвин Лердам, полузащитник Виктор Родригес и нападающий Рауль Руидиас. «Торонто» ответил голом форварда Жози Алтидора. Таким образом, «Сиэтл» стал чемпионом MLS во второй раз в своей истории.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
🏆 «Сиэтл» во второй раз стал чемпионом МЛС, победив «Торонто» в финале плей-офф
Sports.ruвчера в 17:45
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:19, Вашингтон
Общество
В Минздраве опровергли попадание России в десятку самых пьющих стран
Как заявил Салагай, Россия не попала в десятку самых пьющих стран, если бы были взяты актуальные цифры - эксперты организации сравнивали данные 2017 года.
Происшествия
СПбГУ уволит подозреваемого в убийстве аспирантки доцента Соколова
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) увольняет доцента Олега Соколова, подозреваемого в убийстве 24-летней аспирантки вуза Анастасии Ещенко.
Энергетика
Импортный газ для Украины подорожал почти на 15%
В октябре 2019 года средняя цена импортного газа для Украины составляла $199,5 долларов или 4988 грн за 1 тысячу кубометров топлива.
Армия и оружие
ВГТРК опровергла данные СМИ об обстреле своих журналистов в ДНР
Съемочная группа телеканала "Россия 24" не попадала под обстрел в ДНР, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
Общество
Навальный нашел у родственников прокурора Москвы гостиницу в Черногории и дачу на Рублевке
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — «Дом.РФ», который делает финальную проверку заявок.
Армия и оружие
Патрушев прокомментировал возможный выход США из ДОН
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прокомментировал выход Соединённых Штатов из ДРСМД, а также возможный выход США из Договора по открытому небу.
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
Политика
В Стамбуле нашли мертвым одного из основателей «Белых касок»
По информации турецких СМИ, соседи нашли Ле Мезюрье мертвым в саду дома в Стамбуле, где он проживал, около 05:30 утра в понедельник.
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Общество
Александра Пахмутова отметила 90-летие за роялем в Большом театре
Советский и российский композитор Александра Пахмутова отметила 90-летие на Исторической сцене Большого театра: легенда отечественной музыкальной культуры принимала поздравления от главы государства Владимира Путина, выдающихся исполнителей Льва Лещенко, Тамары Гвердцители, Александра Градского, Анны Нетребко и на протяжении нескольких часов аккомпанировала артистам за роялем.
Теннис
Медведев проиграл в первом матче Итогового чемпионата ATP
Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение в первом матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Политика
На Украине назвали первый шаг для реинтеграции Донбасса
Упрощенное пересечение линии разграничения должно стать первым шагом Киева для реинтеграции Донбасса, заявил советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Кино
«Мстители 4» выиграли главную зрительскую премию People`s Choice
Общество
Пьяная Елена Малышева на видео устроила дебош в аэропорту Краснодара
Общество
Опрос показал, как украинцы оценивают ситуацию в стране
Число жителей Украины, которые считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, сократилось за месяц на 7,5% и составило 37,5%, свидетельствуют данные опроса, опубликованного в понедельник социологической службой Центра Разумкова.
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде
Во Флориде с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink.
Происшествия
СК опубликовал видео из квартиры доцента Соколова
Футбол
«Барселона» сыграет с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании
Матч "Реала" и "Валенсии" состоится 8 января, "Барселона" и "Атлетико" встретятся 9 января. Финал турнира пройдет 12 января.
Политика
На Украине вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на референдум
Вопрос о продаже земли иностранцам на Украине будет вынесен на всеукраинский референдум, до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена, заявил в понедельник украинский президент Владимир Зеленский.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Происшествия
В Тульской области стажер полиции застрелил человека
В Алексинском районе Тульской области один человек погиб в результате стрельбы с участием стажера полиции.
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.