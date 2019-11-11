Спорт
REGNUM«Сиэтл» стал чемпионом MLS, обыграв в финале «Торонто»
В составе «Сиэтла» голы забили защитник Келвин Лердам, полузащитник Виктор Родригес и нападающий Рауль Руидиас. «Торонто» ответил голом форварда Жози Алтидора. Таким образом, «Сиэтл» стал чемпионом MLS во второй раз в своей истории.
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🏆 «Сиэтл» во второй раз стал чемпионом МЛС, победив «Торонто» в финале плей-офф
Sports.ruвчера в 17:45
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