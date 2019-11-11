Спорт

REGNUMREGNUM«Сиэтл» стал чемпионом MLS, обыграв в финале «Торонто»

В составе «Сиэтла» голы забили защитник Келвин Лердам, полузащитник Виктор Родригес и нападающий Рауль Руидиас. «Торонто» ответил голом форварда Жози Алтидора. Таким образом, «Сиэтл» стал чемпионом MLS во второй раз в своей истории.
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«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

Sport24.ruвчера в 17:23

«Сиэтл» в финале плей-офф MLS победил «Торонто»

Спорт-Экспрессвчера в 17:21

🏆 «Сиэтл» во второй раз стал чемпионом МЛС, победив «Торонто» в финале плей-офф

Sports.ruвчера в 17:45

«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

Чемпионатвчера в 19:01

«Сиэтл» стал чемпионом MLS

Матч ТВвчера в 17:57

«Сиэтл» стал чемпионом MLS

Sportbox.RUвчера в 17:57

«Сиэтл» во второй раз стал чемпионом MLS

ТАСС Спортвчера в 17:51
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Профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. MLS санкционируется Федерацией футбола США, в ней участвуют 24 команды - 21 из США и 3 из Канады. Регулярный чемпионат MLS проходит с марта по октябрь, за это время каждая команда проводит по 34 матча. Двенадцать команд участвуют в турнире плей-офф в ноябре - декабре, он завершается финальным матчем за Кубок MLS, в котором определяется чемпион лиги. Команды MLS также соревнуются в турнирах с командами из других дивизионов и стран - в Открытом кубке США, Первенстве Канады и Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
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