В составе «Сиэтла» голы забили защитник Келвин Лердам, полузащитник Виктор Родригес и нападающий Рауль Руидиас. «Торонто» ответил голом форварда Жози Алтидора. Таким образом, «Сиэтл» стал чемпионом MLS во второй раз в своей истории.

«Сиэтл» стал чемпионом MLS, обыграв в финале «Торонто»

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