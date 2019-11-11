Спорт
Советский спорт«Сиэтл» стал чемпионом MLS, победив в финале «Торонто»
Сиэтл Саундерс победил Торонто (3:1) в финале плей-офф MLS и стал двукратным чемпионом лиги. Голы у Саундерс забили голландец Келвин Лердам, испанец Виктор Родригес и перуанец Рауль Руидиас. Единственный мяч Торонто на счету американца Джози Алтидора.
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🏆 «Сиэтл» во второй раз стал чемпионом МЛС, победив «Торонто» в финале плей-офф
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