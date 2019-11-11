"Сиэтл" становился чемпионом MLS в 2016 году. Тогда в финале клуб обыграл в серии пенальти "Торонто". Годом позже команды вновь встретились в решающем матче, на этот раз победу праздновал канадский клуб.

«Сиэтл» во второй раз стал чемпионом MLS

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