Футбол
ТАСС Спорт«Сиэтл» во второй раз стал чемпионом MLS
"Сиэтл" становился чемпионом MLS в 2016 году. Тогда в финале клуб обыграл в серии пенальти "Торонто". Годом позже команды вновь встретились в решающем матче, на этот раз победу праздновал канадский клуб.
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🏆 «Сиэтл» во второй раз стал чемпионом МЛС, победив «Торонто» в финале плей-офф
Sports.ruвчера в 17:45
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк
Продюсер Андрей Разин объявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк становится лучше.
Вечерняя Москва 09 ноября в 18:55
Общество
Россия попала в десятку самых пьющих стран мира
Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Политика
Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР
Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Общество
Эксперты назвали лучшее сгущенное молоко
По результатам экспертизы сгущенное молоко "Главпродукт" и "Глубокое" добавлены в черный список "Росконтроля", так как не соответствуют заявленному наименованию.
Газета.Ru 01:22
Гаджеты
Стали известны лучшие смартфоны на распродаже AliExpress
Эксперты назвали смартфоны и другие лучшие товары на распродаже AliExpress, начавшейся на сайте в 11:00 11 ноября, сообщает «Ридус».
UfacityNews.ru 01:07
Общество
Сбербанк дополнит СП с Mail.Ru Group новым сервисом
Сервис доставки товаров из магазинов «СберМаркет» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group в сфере транспорта и доставки еды, сообщили РБК в Сбербанке.
РБК 00:01
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Экономика
Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
РБК вчера в 16:00
Экономика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Политика
Первыми о поддержке террористов «Аль-Каиды» заговорили официальные лица США - Башар Асад
Официальные представители США первыми заявили о поддержке Америки террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), заявил в интервью журналистам президент Сирии Башар Асад.
Экономика сегодня 01:59
Гаджеты
Sony перестанет выпускать смартфоны
В этом году японский производитель в этом году выпустил только пару новых смартфонов и те за неоправданные суммы.
The GEEK 01:47
Происшествия
Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК
Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:18
Наука
Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку
Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Хоккей
«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2
Sport24.ru вчера в 15:54
Политика
The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России
RT на русском вчера в 20:55
Здоровье
За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице
Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия вчера в 16:01
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
RT на русском вчера в 14:47
Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
РИА Новости вчера в 07:43
Экономика
Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда
Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года.
РБК вчера в 16:01
Происшествия
В Кузбассе нашли труп избитого и полураздетого 20-летнего парня
Сибдепо вчера в 02:39
Авто
Продажи китайских автомобилей выросли в РФ
По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 23:52
Происшествия
Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве
Rusvesna.su 00:57
Общество
Регулятор Польши оштрафовал Engie по делу «Северного потока-2»
Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия с ее стороны по делу проекта "Северный поток-2", сообщается в Twitter регулятора.
ПРАЙМ 08 ноября в 07:02
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 00:42