Футбол

ТАСС СпортТАСС Спорт«Сиэтл» во второй раз стал чемпионом MLS

"Сиэтл" становился чемпионом MLS в 2016 году. Тогда в финале клуб обыграл в серии пенальти "Торонто". Годом позже команды вновь встретились в решающем матче, на этот раз победу праздновал канадский клуб.
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«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

Sport24.ruвчера в 17:23

«Сиэтл» в финале плей-офф MLS победил «Торонто»

Спорт-Экспрессвчера в 17:21

🏆 «Сиэтл» во второй раз стал чемпионом МЛС, победив «Торонто» в финале плей-офф

Sports.ruвчера в 17:45

«Сиэтл» обыграл «Торонто» и стал чемпионом MLS

Чемпионатвчера в 19:01

«Сиэтл» стал чемпионом MLS

Матч ТВвчера в 17:57

«Сиэтл» стал чемпионом MLS

Sportbox.RUвчера в 17:57

«Сиэтл» во второй раз стал чемпионом MLS

ТАСС Спортвчера в 17:51
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Политика

Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России

Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Происшествия

Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве

Lenta.ru 01:40
Шоу-бизнес

Андрей Разин заявил об улучшении состояния Анастасии Заворотнюк

Продюсер Андрей Разин объявил, что актрисе Анастасии Заворотнюк становится лучше.
Вечерняя Москва 09 ноября в 18:55
Общество

Россия попала в десятку самых пьющих стран мира

Россия попала в десятку стран с наиболее высоким потреблением алкоголя на душу населения.
Lenta.ru 00:53
Общество

В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима

Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Политика

Горбачев назвал настоящих виновников развала СССР

Последний президент СССР Михаил Горбачев в беседе с журналистами издания Der Spiegel заявил, что не сожалеет о перестройке и считает одним из ее преимуществ принципиально новый внешнеполитический вектор.
Дни24 09 ноября в 07:54
Общество

Эксперты назвали лучшее сгущенное молоко

По результатам экспертизы сгущенное молоко "Главпродукт" и "Глубокое" добавлены в черный список "Росконтроля", так как не соответствуют заявленному наименованию.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

Полиция применила огнестрельное оружие против протестующих в Гонконге

РИА Новости 01:23
Гаджеты

Стали известны лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Эксперты назвали смартфоны и другие лучшие товары на распродаже AliExpress, начавшейся на сайте в 11:00 11 ноября, сообщает «Ридус».
UfacityNews.ru 01:07
Общество

Сбербанк дополнит СП с Mail.Ru Group новым сервисом

Сервис доставки товаров из магазинов «СберМаркет» войдет в совместное предприятие Сбербанка и Mail.Ru Group в сфере транспорта и доставки еды, сообщили РБК в Сбербанке.
РБК 00:01
Политика

Президент Боливии ушел в отставку

Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Экономика

Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд

Из отчетности "Рособоронэкспорта" не ясно, как распределяется накопленная дебиторская задолженность в 800 с лишним млрд руб. Но достаточно большую долю занимают еще не выплаченные деньги за отгруженную продукцию, включая неплатежи из-за санкций, говорит РБК источник, близкий к "Рособоронэкспорту".
РБК вчера в 16:00
Экономика

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2.
РБК вчера в 18:47
Энергетика

Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо

Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
RT на русском 08 ноября в 15:58
Политика

Первыми о поддержке террористов «Аль-Каиды» заговорили официальные лица США - Башар Асад

Официальные представители США первыми заявили о поддержке Америки террористической организации «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ), заявил в интервью журналистам президент Сирии Башар Асад.
Экономика сегодня 01:59
Гаджеты

Sony перестанет выпускать смартфоны

В этом году японский производитель в этом году выпустил только пару новых смартфонов и те за неоправданные суммы.
The GEEK 01:47
Происшествия

Доцент Соколов признался в убийстве студентки на допросе в СК

Следователи провели допрос преподавателя СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве своей студентки, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:18
Наука

Генетики объяснили, почему раньше у людей был «иммунитет» к раку

Согласно статистике, в 2018 году 17 миллионов человек во всем мире заболели раком, а 9,6 миллионов умерли от онкозаболеваний.
Российская газета вчера в 04:42
Общество

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году

В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Газета.Ru вчера в 20:50
Хоккей

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Дадонов набрал 3 очка, Панарин — 2

Sport24.ru вчера в 15:54
Политика

The National Interest назвал «худший кошмар» для Китая и России

RT на русском вчера в 20:55
Здоровье

За здоровьем в карман: 30% россиян доплачивают за лечение в больнице

Кредит лечения Решить проблему поборов в стационарах поможет оперативное информирование пациентов со стороны страховых компаний о том, какие услуги и медикаменты им полагаются бесплатно во время стационарного лечения, считает директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления в медицине и здравоохранении ИОМ Лариса Габуева.
Известия вчера в 16:01
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

RT на русском вчера в 14:47
Общество

Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении

РИА Новости вчера в 07:43
Экономика

Оптимизм российского бизнеса в вопросе инвестиций достиг рекорда

Перевес компаний, прогнозирующих увеличение выпуска продукции, в октябре достиг 20% против июньских 15% — тогда опрос IHS Markit зафиксировал рекордно низкие ожидания бизнеса за последние три года.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

В Кузбассе нашли труп избитого и полураздетого 20-летнего парня

Сибдепо вчера в 02:39
Авто

Продажи китайских автомобилей выросли в РФ

По данным АЕБ, в октябре российский автопарк пополнился на 4 112 китайских автомобилей, что на 14,8% больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 23:52
Происшествия

Стало известно, кто избил до полусмерти «ветерана АТО» и его жену в Киеве

Rusvesna.su 00:57
Общество

Регулятор Польши оштрафовал Engie по делу «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал одну из крупнейших энергокомпаний Европы — французскую Engie — за отсутствие содействия с ее стороны по делу проекта "Северный поток-2", сообщается в Twitter регулятора.
ПРАЙМ 08 ноября в 07:02
Армия и оружие

Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Известия 00:42
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Рауль Руидиас
Перуанский футболист
Перуанский футболист, нападающий клуба MLS «Сиэтл Саундерс» и сборной Перу.
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MLS
Профессиональная футбольная лига, высший дивизион системы футбольных лиг в США и Канаде. MLS санкционируется Федерацией футбола США, в ней участвуют 24 команды - 21 из США и 3 из Канады. Регулярный чемпионат MLS проходит с марта по октябрь, за это время каждая команда проводит по 34 матча. Двенадцать команд участвуют в турнире плей-офф в ноябре - декабре, он завершается финальным матчем за Кубок MLS, в котором определяется чемпион лиги. Команды MLS также соревнуются в турнирах с командами из других дивизионов и стран - в Открытом кубке США, Первенстве Канады и Лиге чемпионов КОНКАКАФ.
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