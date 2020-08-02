Экономика
КоммерсантъSiemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд
Siemens Healthineers (SH) договорилась о покупке всех акций американской фармацевтической компании Varian Medical Systems. За каждую акцию немецкий производитель заплатит $177,5, что на 24% превышает их стоимость на момент закрытия торгов в пятницу. В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
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Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
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Lenta.ru 09:10
Общество
В ПФР высказались о продлении выплаты в 10 тыс. руб. на август
ПФР прокомментировала возможность продления выплат в размере 10 тысяч рублей на детей.
ToDay News Ufa вчера в 09:24
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Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Автоспорт
Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании
Пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании.
Газета.Ru 10:51
Происшествия
Под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет
У поселка Стрельцово под Калининградом потерпел крушение частный легкомоторный самолет. Три человека, находившиеся на его борту, выжили.
Российская газета 11:09
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Россия в июле нарастила добычу нефти
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Газета.Ru 02:15
Игры
С глазу на глаз: Разработчики Cyberpunk 2077 обещают динамичную и напряженную систему диалогов
Srnsk 03:23
Здоровье
В Минздраве назвали главные ошибки россиян при коронавирусе
«Одна из главных ошибок, которую совершают сейчас люди — отказ от ношения защитных масок при контактах», — рассказал врач.
РБК 05:05
Футбол
Газизов допустил уход Кокорина из «Спартака» до истечения контракта
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов не считает, что контракт с нападающим Александром Кокориным заключен на слишком долгий срок.
Bookmaker-ratings.ru 06:15
Происшествия
СМИ сообщили о драке с участием бывших десантников в «Парке Горького»
Драка с участием бывших десантников произошла в московском «Парке Горького», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
RT на русском 11:53
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Общество
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за Маркуса Ряйккёнена, сообщает Эстонское национальное телерадиовещание.
МР7.ру 10:34
Здоровье
Оперштаб: Число пневмоний в Москве за месяц уменьшилось вдвое
Среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 за две календарные недели по состоянию на 2 августа в Москве составляет 0,26.
Агентство Москва 11:12
Наука
Организм атакует себя сразу после заражения новой инфекцией
"Как любой патоген, SARS-CoV-2 вызывает иммунную атаку против себя самого буквально через несколько минут после попадания вируса в организм", – указывает руководитель проекта профессор экспериментальной патологии Макс Краммел.
Вести.Ru 09:26
Политика
Познер прокомментировал идею о вступлении России в НАТО
Телеведущий Владимир Познер прокомментировал идею немецкого депутата Кристиана Шмидта о том, что Россия должна стать частью НАТО.
Газета.Ru 10:53
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Ротором» в товарищеском матче
ЦСКА завершил товарищеский матч против "Ротора" ничьей.
Soccer.ru 07:01
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 03:10
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Политика
Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
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Происшествия
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
Футбол
Влашич стал лучшим по проценту удачных обводок в минувшем сезоне РПЛ
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич стал лучшим игроком Российской Премьер-лиги сезона-2019/2020 по проценту удачных обводок.
Чемпионат 08:34
Культура
Фестиваль граффити «Культурный код» стартовал в Челябинске
Напомним, фестиваль граффити «Культурный код» продлится в Челябинске до 25 августа.
Первый областной 08:49
Политика
В Белоруссии назвали дату обращения Лукашенко к народу и парламенту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес запланированное на 3 августа обращение к народу и парламенту.
Lenta.ru 10:29
Происшествия
При ЧП с машиной ВМС США погибли восемь военных
В Соединённых Штатах затонула боевая машина-амфибия, восемь человек признаны погибшими, ещё двое госпитализированы, сообщается в Twitter 1-го экспедиционного Корпуса морской пехоты США.
Аргументы и Факты 12:05