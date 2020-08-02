Экономика

КоммерсантъКоммерсантъSiemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд

Siemens Healthineers (SH) договорилась о покупке всех акций американской фармацевтической компании Varian Medical Systems. За каждую акцию немецкий производитель заплатит $177,5, что на 24% превышает их стоимость на момент закрытия торгов в пятницу. В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
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Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд

Коммерсантъ11:56

Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд

Vademecum05:22
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