Общество
КоммерсантъSiemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд
Siemens Healthineers (SH) договорилась о покупке всех акций американской фармацевтической компании Varian Medical Systems. За каждую акцию немецкий производитель заплатит $177,5, что на 24% превышает их стоимость на момент закрытия торгов в пятницу. В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
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Здоровье
В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий
Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
Армия и оружие
Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова
Украинская погранслужба полностью откажется от использования автоматов Калашникова.
Известия 11:12
Общество
Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
Политика
ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан
ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ 07:04
Шоу-бизнес
Самбурская вернётся в сериал «Универ»
Оказалось, что в юбилейном десятом сезоне "Универа" Самбурская вновь сыграет полюбившуюся зрителям Кристину.
Pravda.Ru 11:23
Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Футбол
«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ
Самарские "Крылья Советов" и калининградская "Балтика" разошлись миром в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 13:06
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа
Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
Общество
Заболеваемость пневмонией в Москве сократилась за месяц в два раза
В штабе указали, что на низком уровне остается число крайне тяжелых и тяжелых больных, их количество за месяц уменьшилось на 24,7%. При этом, по состоянию на 2 августа, в Москве за две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,26.
ТАСС 11:53
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Здоровье
Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины
Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты 07:20
Общество
В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах
RT на русском 12:24
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
Религия
Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве
Коммерсантъ 11:09
Футбол
Новичок «Зенита» Ловрен прилетел в Санкт-Петербург
RT на русском 13:12
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев прояснило историю рабства в США
Оказывается, большинство их везли на территорию США из Нигерии. Были также невольники из Бенина, Сенегала и Гамбии.
RuNews24.ru 05:00
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса
Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
Происшествия
Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом
Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
Происшествия
Сын бывшего премьера ранил ножом внука экс-депутата
Следователи считают, что он ударил ножом Левана Топадзе – внука экс-депутата Гоги Топадзе. Сейчас Топадзе-младший в больнице.
Вести.Ru 12:44
Футбол
Селюк: «Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин»
Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин.
Bobsoccer 12:13
Происшествия
Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта
В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40