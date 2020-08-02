Общество

КоммерсантъКоммерсантъSiemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд

1 фото
Siemens Healthineers (SH) договорилась о покупке всех акций американской фармацевтической компании Varian Medical Systems. За каждую акцию немецкий производитель заплатит $177,5, что на 24% превышает их стоимость на момент закрытия торгов в пятницу. В общей сложности сделка оценивается в $16,4 млрд.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Конгломерат Siemens купит производителя лекарств от рака

Экономика сегодня12:45

Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд

Коммерсантъ11:56

Siemens Healthineers купит Varian за $16,4 млрд

Vademecum05:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия

В Росгвардии отреагировали на драку с десантниками в Москве

Lenta.ru 12:40
3K
Здоровье

В Минздраве рассказали, кому следует отказаться от путешествий

Людям с хроническими заболеваниями и лицам старшего возраста следует пока отказаться от путешествий из-за риска осложнений и тяжёлого течения коронавирусной инфекции, заявил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.
РИА Новости 09:53
27
Армия и оружие

Украинская погранслужба откажется от автомата Калашникова

Украинская погранслужба полностью откажется от использования автоматов Калашникова.
Известия 11:12
52
Происшествия

По делу о гибели четырех человек на Алтае задержан директор турбазы

Lenta.ru 03:29
239
Общество

Роспотребнадзор рассказал об убивающих коронавирус средствах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1" рассказала, что правильная дезинфекция уничтожает коронавирус.
РИА Новости 08:50
125
Единоборства

Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе

В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Музыка

Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен

Ролик победительницы Евровидения 2018 собрал 134 млн просмотров.
Piter.tv 09:50
84
Политика

ЦИК Белоруссии отказал в установке камер на участках за счет граждан

ЦИК Белоруссии отказался от предложения об установке видеокамер на избирательных участках для организации круглосуточной прямой трансляции, говорится в документе, который опубликовал портал Tut.by.
Коммерсантъ 07:04
5
Шоу-бизнес

Самбурская вернётся в сериал «Универ»

Оказалось, что в юбилейном десятом сезоне "Универа" Самбурская вновь сыграет полюбившуюся зрителям Кристину.
Pravda.Ru 11:23
15
Экономика

Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии

Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
318
Футбол

«Крылья Советов» сыграли вничью с «Балтикой» в первом туре ФНЛ

Самарские "Крылья Советов" и калининградская "Балтика" разошлись миром в матче первого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
РИА Новости 13:06
Политика

Лукашенко обратится к народу и парламенту Беларуси 4 августа

Уточненную дату послания Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию страны подтвердила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.
Российская газета 10:39
389
Общество

Заболеваемость пневмонией в Москве сократилась за месяц в два раза

В штабе указали, что на низком уровне остается число крайне тяжелых и тяжелых больных, их количество за месяц уменьшилось на 24,7%. При этом, по состоянию на 2 августа, в Москве за две календарные недели среднесуточный темп прироста новых случаев COVID-19 составляет 0,26.
ТАСС 11:53
7
Общество

Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП

БИЗНЕС Online вчера в 16:54
785
Здоровье

Россиянам перечислили необходимые после коронавируса витамины

Переболевшим COVID-19 россиянам, у которых сохраняется плохое самочувствие, следует принимать витамин D и витамины группы B. Об этом заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы Татьяна Рыбка рассказала в интервью «Российской газете».
Lenta.ru 00:33
287
Политика

Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
155
Общество

Около 120 человек пришли на митинг в поддержку Фургала в Хабаровске

Известия 08:41
3,8K
Автоспорт

Квят разбил болид на Гран-при Великобритании

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
1
Футбол

Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»

Аргументы и Факты 07:20
2
Общество

В Турции изменились правила выдачи еды на шведских столах

RT на русском 12:24
9
Общество

В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»

В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
10
Религия

Патриарх Кирилл призвал не верить слухам о своем богатстве

Коммерсантъ 11:09
2,1K
Футбол

Новичок «Зенита» Ловрен прилетел в Санкт-Петербург

RT на русском 13:12
Общество

Исследование ДНК афроамериканцев прояснило историю рабства в США

Оказывается, большинство их везли на территорию США из Нигерии. Были также невольники из Бенина, Сенегала и Гамбии.
RuNews24.ru 05:00
84
Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе

Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
32
Общество

В Краснодарском крае объяснили рост выявления случаев коронавируса

Пренебрежение мерами безопасности жителей и гостей Краснодарского края стало причиной роста числа заразившихся коронавирусом в регионе.
Известия 10:56
624
Происшествия

Частный самолет совершил жесткую посадку под Калининградом

Под Калининградом в воскресенье жестко приземлился легкомоторный частный самолет "Сессна".
Вести.Ru 11:57
6
Происшествия

Сын бывшего премьера ранил ножом внука экс-депутата

Следователи считают, что он ударил ножом Левана Топадзе – внука экс-депутата Гоги Топадзе. Сейчас Топадзе-младший в больнице.
Вести.Ru 12:44
Футбол

Селюк: «Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин»

Не удивлюсь, если Конате забьет больше, чем Кокорин.
Bobsoccer 12:13
Происшествия

Часть проспекта Маршала Жукова в Москве перекрыли из-за провала грунта

В связи с провалом грунта рядом с местом проведения земляных работ временно перекрыто движение на участке проспекта Маршала Жукова на северо-западе столицы.
Интерфакс 11:40
25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Siemens Healthcare
Немецкая компания
С 1 января 2008 года сектор немецкого концерна Siemens AG. В соответствии с новой структурой, был сформирован сектор, занимающийся производством медицинской и диагностической техники. Объём продаж сектора составляет около 11 млрд евро, число работников - около 49 тысяч человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Siemens
Немецкая компания
Немецкий конгломерат, работающий в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры находятся в Берлине и Мюнхене.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное