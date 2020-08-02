Экономика
Remedium.ruSiemens Healthineers покупает Varian за 16,4 млрд долларов
Немецкая Siemens Healthineers договорилась о приобретении американской компании Varian Medical Systems за 16,4 млрд долларов. В результате слияния будет образован крупнейший игрок на мировом рынке решений для лечения онкологических заболеваний, пишет Reuters.
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Siemens Healthineers выкупит ведущего разработчика препаратов против рака
ИА Красная Веснавчера в 13:25
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Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд
Газета.Ru 03:12
Шоу-бизнес
Галкин отказался комментировать слухи о разводе с Пугачевой
Слухи о разводе с певицей Аллой Пугачевой отказался комментировать юморист и телеведущий Максим Галкин, 1 августа сообщает радиостанция «Говорит Москва».
ИА Красная Весна 01 августа в 21:37
Происшествия
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
РИА Новости вчера в 13:31
Общество
За сутки в России выявлено 5394 случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 5394 случая коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 03:51
Экономика
Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
По актуальному законодательству, банки обязаны обновлять сведения о клиентах ежегодно.
Evo-rus.com 03:53
Общество
Мантуров пообещал миллионы доз вакцины от COVID в месяц к 2021 году
К началу 2021 года российская фармацевтическая промышленность будет выпускать несколько миллионов доз вакцины от COVID-19 в месяц, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
РБК 01:58
Здоровье
Перечислены правила, вдвое снижающие риск развития деменции
Британские ученые назвали основные причины возникновения деменции и правила, которые снижают риск развития этого заболевания в несколько раз, сообщается в научном журнале Lancet.
Цензуры.Нет 02:19
Экономика
Медианная зарплата в России составила менее 35 тыс. рублей
Москва, 3 августа 2020, 08:33 — REGNUM Медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. рублей, при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. рублей в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. рублей.
REGNUM 01:33
Общество
34-летняя премьер-министр Финляндии вышла замуж за футболиста
В субботу, 1 августа, 34-летняя премьер-министр Финляндии Санна Марин вышла замуж за своего избранника, 34-летнего футболиста Маркуса Райкконена, сообщает сайт правительства республики.
Passion.ru 02:26
Общество
Польша наложила на «Газпром» максимальный штраф за «Северный поток-2»
Причиной для наложения столь крупного штрафа стал отказ «Газпрома» предоставить UOKiK запрошенные регулятором данные о контрактах, заключенных его «дочкой» Nord Stream 2 с европейскими компаниями, финансирующими строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 02:43
Происшествия
В Волгограде нашли пропавшую без вести 16-летнюю девушку
Стражи порядка установили местонахождение пропавшей без вести 16-летней волгоградки. Волгоград, 3 августа / «Волга-Медиа.ру» /.
Волга-Медиа 03:59
Шоу-бизнес
Анастасия Самбурская возвращается в сериал «Универ»
Роль студентки Кристины из сериала «Универ» принесла славу и народную любовью актрисе Анастасии Самбурской.
Рамблер 02:27
Экономика
Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%
Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20% до 15%.
РБК 04:05
Армия и оружие
В Киеве рассказали, как установить мир в Донбассе за неделю
Ранее украинский социолог Евгений Копатько рассказал, как процесс деградации Украины влияет на Донбасс.
ФАН 01 августа в 11:03
Армия и оружие
Россия начала испытания оружия Судного дня
Океанолог Владимир Югай отметил, что данное оружие может спровоцировать цунами высотой приблизительно двадцать пять метров.
Evo-rus.com 01 августа в 02:58
Экономика
«Ъ»: у нефтяников намерены изъять 200 млрд рублей через налоги
Изменение НДД не только ухудшит его параметры для компаний, но и будет означать дополнительное изъятие у них за три года около 200 млрд рублей.
REGNUM 03:47
Общество
Следователь изымает всю корреспонденцию экс-губернатора Хабаровского края Фургала
Следователь изымает всю корреспонденцию экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Эхо Москвы 03:25
Происшествия
Рэпер Энди Картрайт собирался уйти от жены к любовнице перед гибелью
Рэпер Энди Картрайт (настоящее имя — Александр Юшко) собирался развестись с женой Мариной Кохал и уйти к любовнице.
Lenta.ru 04:02
Здоровье
В Мурманской области снижается заболеваемость коронавирусом и ОРВИ
Всего в регионе подтверждено 10 640 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели более 60 процентов заболевших.
Вечерний Мурманск 01:25
Общество
ФСБ задержала более 40 подпольных оружейников
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 42 человека, которые подозреваются в создании подпольных мастерских, где гражданские образцы оружия переделывались в боевые аналоги.
РБК 03:28
Политика
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
По мнению Рошаля, ряд стран оказались не готовы к борьбе с инфекцией, а в России с COVID-19 боролись все, включая президента, пишет «Газета.ру».
Известия 01:29
Здоровье
В Башкирии за сутки выявили 36 случаев заражения коронавирусом
Уфа, 3 августа 2020, 09:13 — REGNUM 36 человек, инфицированных коронавирусом, выявлено за минувшие 24 часа в Башкирии.
REGNUM 02:13
Общество
В Абхазии опасаются вспышки COVID-19 из-за открытия границы с Россией
Открытие границы с Россией может усугубить эпидемиологическую ситуацию в Абхазии, полагают медики и члены оперативного штаба страны.
Коммерсантъ вчера в 17:58
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прошла в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 01 августа в 03:10
Экономика
Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет
Доля предпринимательских доходов в структуре всех денежных доходов населения России во втором квартале 2020 года снизилась до 3,5%, следует из данных Росстата.
РБК 00:00
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 3 августа.
RT на русском 01:25
Политика
Программа Владимира Соловьева подверглась цензуре в Белоруссии
Напомним, 29 июля государственное информагенство Белта сообщило о задержании в Белоруссии 33 боевиков из российской ЧВК Вагнер .
Znak.com 00:41
Общество
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов
Хакеры получили информацию об 1 млн московских автомобилистов Злоумышленники выставили на продажу личные данные около 1 млн водителей Москвы и Подмосковья, оценив базу данных в $1,5 тыс.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет.
ТАСС вчера в 03:19