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«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбину до конца 2024 года

Компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока", пишет
 газета "Коммерсант".
РИА Новости
Теперь машину, которая находится в Германии, как утверждает газета, можно будет отправить в Россию только в середине недели, но при условии, что "Газпром" пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы.
ТАСС
«Газпром» в середине июня снизил уровень поставок по трубопроводу «Северный поток» до 40% от номинальной мощности, сославшись на проблемы с ремонтом и доставкой газовых турбин.
Коммерсантъ
О том, что турбина для «Северного потока» застряла в ФРГ из-за бумажных проволочек со стороны России, ранее сообщало агентство Reuters.
РБК

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