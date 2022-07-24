Теперь машину, которая находится в Германии, как утверждает газета, можно будет отправить в Россию только в середине недели, но при условии, что "Газпром" пришлет необходимые для прохождения таможенного контроля документы.
Ведомство планирует обязать руководителей государственных и муниципальных учреждений (в частности, директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, заведующих детскими садами) отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей.
Китай с начала года не инвестировал в РФ в рамках инициативы "Один пояс — один путь", пишет Financial Times со ссылкой на доклад Центра зеленых финансов и развития при Фуданьском университете в Шанхае.