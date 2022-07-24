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«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбину до конца 2024 года

Компания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока", пишет
 газета "Коммерсант".
РИА Новости
Транспортировка турбины, которая застряла в Канаде из-за санкций, может произойти в ближайшие несколько дней, если стороны успешно обменяются документами.
Коммерсантъ
Добавляется, что из-за проблем с документацией турбина уже пропустила паром, который ушел из Германии в Хельсинки 23 июля.
РИА Новости
О том, что турбина для «Северного потока» застряла в ФРГ из-за бумажных проволочек со стороны России, ранее сообщало агентство Reuters.
РБК

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«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» лицензию на турбину до конца 2024 года
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