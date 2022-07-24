РИА Новости«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбину до конца 2024 годаКомпания Siemens направила "Газпрому" выданную Канадой экспортную лицензию на ремонт, обслуживание транспортировку турбины для "Северного потока", пишет газета "Коммерсант".РИА НовостиТранспортировка турбины, которая застряла в Канаде из-за санкций, может произойти в ближайшие несколько дней, если стороны успешно обменяются документами.КоммерсантъДобавляется, что из-за проблем с документацией турбина уже пропустила паром, который ушел из Германии в Хельсинки 23 июля.РИА НовостиО том, что турбина для «Северного потока» застряла в ФРГ из-за бумажных проволочек со стороны России, ранее сообщало агентство Reuters.РБКЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияDaily MoscowДума ТВREGNUMThe Moscow PostТК ЗвездаПятый каналПрофильФАНПолитическая ЭкспертизаLive24ПолитРоссияВечерняя МоскваЦарьградНТВРосбалтАргументы и ФактыDP.RUЭкономика сегодняТелеканал 360°Комсомольская правдаНациональная служба новостейАбзацПодробнее о событии«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» лицензию на турбину до конца 2024 годаИзвестия00:56Турбина набирает документооборотКоммерсантъвчера в 10:03Самое цитируемое«Коммерсантъ» узнал о передаче «Газпрому» лицензии на турбинуРБКвчера в 14:54«Ъ»: Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию для «Северного потока»ТАСС17:07«Ъ»: «Газпром» получил от Siemens экспортную лицензию Канады на ремонт газовых турбинRT на русскомвчера в 16:36«Газпром» получил экспортную лицензию Канады на ремонт и транспортировку турбинКоммерсантъ17:12«Газпром» получит турбину для «Северного потока» на этой неделеМосковский Комсомолецвчера в 15:49«Ъ»: Siemens направила «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбину до конца 2024 годаРИА Новости17:09Показать ещёОценить791Поделиться