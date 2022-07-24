По словам руководителя направления «Ноутбуки и ПК» «Марвел-Дистрибуции» Андрея Латышева, клавиатуры без кириллицы поступают на отечественный рынок не только от официально отказавшихся от сотрудничества с РФ компаний, но и от китайских предприятий.