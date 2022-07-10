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Siemens заявила, что намерена максимально быстро доставить турбину для «Северного потока»

Турбину для "Северного потока" доставят после ремонта из Канады "как можно скорее", говорится в заявлении Siemens Energy, которое цитирует
 агентство Reuters.
РИА Новости
Компания заверила, что двигатель будет доставлен как можно скорее, передает Reuters со ссылкой на заявление Siemens Energy.
Forbes
«В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами. Наша цель — как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации», — приводит заявление ТАСС.
RT на русском
Глава оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон заявил, что Канада, решив вернуть турбину, поддалась давлению.
Коммерсантъ

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