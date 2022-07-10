«В настоящее время наши специалисты интенсивно работают над всеми дальнейшими формальными согласованиями и логистическими вопросами. Наша цель — как можно скорее доставить турбину к месту эксплуатации», — приводит заявление ТАСС.
Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ возглавили рейтинг по развитию ипотеки за последний год, в то время как Ингушетия, Дагестан и Крым оказались в конце списка, свидетельствует исследование РИА Новости*.
На время работ на "Северном потоке" единственным маршрутом поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы остается только одна транзитная ветка через Украину - через нее украинская сторона в последнее время подтверждает заявки в объеме лишь около 40 млн куб. м в сутки.