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Siemens заявила о готовности необходимых документов для турбины для «Северного потока»

Компания Siemens заявила, что все документы для транспортировки отремонтированной для газопровода «Северный поток» турбины готовы.
Lenta.ru
В Siemens также сообщили, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно.
РИА Новости
В настоящее время на КС «Портовая» в рабочем состоянии находится только один из шести агрегатов, а суточная производительность станции составляет не больше 33 миллионов кубометров в сутки.
Lenta.ru
Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, наложившей санкции на "Газпром".
РИА Новости

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