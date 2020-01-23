Экономика
RT на русскомЭксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России
В Аналитическом центре при правительстве России считают, что цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут возрасти на 20—25% из-за дополнительных затрат производителей на маркировку сигарет и повышения акцизов.
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Политика
Мишустин назначил нового руководителя Пенсионного фонда России
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Общество
У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки
В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
Футбол
Ананидзе перешел в кипрский «Анортосис»
Фигурное катание
Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
Авто
Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой
Общество
В ГД внесли поправки об отмене налогов для граждан и бизнеса в ДФО
Освобождение граждан и организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов, полагают авторы законопроекта.
Кино
На майские праздники россияне останутся без голливудского кино
Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Футбол
«ПСЖ» разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка французской лиги
«ПСЖ» стал вторым финалистом Кубка французской лиги. В полуфинале парижане разгромили в гостях "Реймс" со счетом 3:0.
Технологии
ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
Игры
Horizon: Zero Dawn выйдет на ПК
Футбол
Агент Кокорина опроверг переход футболиста в «Сочи»
Общество
С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик
Политика
В России объявлен новый состав правительства
В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
Авто
Компания Geely покажет седан на платформе Volvo
Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова озвучила сценарий будущей свадьбы
Балерина похвасталась колечком от бойфренда. Анастасия Волочкова на днях отметила свой день рождения.
Гаджеты
Пассивный мини-ПК IMP основан на нормальном и производительном процессоре Intel Core i9
Происшествия
Голунов потребовал от государства извинений за уголовное преследование
По закону, извинения приносятся в течение месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования и в письменной форме.
Экономика
РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
Общество
В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
Общество
В России из-за пенсионной реформы уменьшилось число пенсионеров
Отмечается, что из-за повышения пенсионного возраста на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
Общество
Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет
Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
Здоровье
Коронавирус из Китая признали биологической угрозой для россиян
Новый коронавирус из Китая несет биологическую угрозу всему населению России, уверены в Минздраве.
Происшествия
Подросток изнасиловал двух школьниц в Бурятии
В Бурятии две несовершеннолетние девочки Галтайской школы-интерната написали заявление в полицию на 18-летнего воспитанника этого же интерната, сообщив, что тот их изнасиловал.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован за хулиганство
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Авто
Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России
Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
Энергетика
Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай
Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.