Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

В Аналитическом центре при правительстве России считают, что цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут возрасти на 20—25% из-за дополнительных затрат производителей на маркировку сигарет и повышения акцизов.
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В 2020 году стоимость табачной продукции может подскочить на 25%

Life.ru19:15

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

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Стоимость сигарет в 2020 году вырастет на 25%

РЕН ТВ16:17

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

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Цены на табачные изделия в России в 2020 году могут вырасти на четверть

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Сигареты подорожают на четверть

URA.Ru18:30

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Известия16:01
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В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
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Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на чемпионате Европы (ЧЕ), установив новый мировой рекорд по набранным баллам.
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Эксперт назвал пять способов «убить» машину зимой

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В ГД внесли поправки об отмене налогов для граждан и бизнеса в ДФО

Освобождение граждан и организаций от федеральных налогов благотворно скажется на уровне жизни жителей Дальневосточного федерального округа и лишь ненамного уменьшит объем федерального бюджета в виде выпадающих доходов, полагают авторы законопроекта.
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На майские праздники россияне останутся без голливудского кино

Как сообщает ToDay News Ufa, бывший министр культуры РФ дал поручение департаменту кинематографии и Фонду кино провести переговоры с продюсерами и прокатчиками, на предмет возможности отдать приоритет на показ в кинотеатрах российским картинам, в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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«ПСЖ» разгромил «Реймс» и вышел в финал Кубка французской лиги

«ПСЖ» стал вторым финалистом Кубка французской лиги. В полуфинале парижане разгромили в гостях "Реймс" со счетом 3:0.
Bookmaker-ratings.ru 17:19
Технологии

ФАС определила правила предустановки российского ПО на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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Игры

Horizon: Zero Dawn выйдет на ПК

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На Украине зарезали россиянина из батальона «Азов»

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Агент Кокорина опроверг переход футболиста в «Сочи»

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С «Титаника» хотят поднять телеграфный передатчик

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В России объявлен новый состав правительства

В состав правительства введены девять новых министров и шесть вице-премьеров.
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Хабиб Нурмагомедов: Король никуда не уходит

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал видеоролик о подготовке к бою с Тони Фергюсоном.
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Авто

Компания Geely покажет седан на платформе Volvo

Новинку построят на платформе CMA от Geely-Volvo, которая ранее легла в основу кросс-купе FY11, Volvo XC40 и всех моделей Lynk&Co.
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Совет Федерации утвердил Краснова на посту генпрокурора РФ

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Анастасия Волочкова озвучила сценарий будущей свадьбы

Балерина похвасталась колечком от бойфренда. Анастасия Волочкова на днях отметила свой день рождения.
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Пассивный мини-ПК IMP основан на нормальном и производительном процессоре Intel Core i9

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Голунов потребовал от государства извинений за уголовное преследование

По закону, извинения приносятся в течение месяца со дня постановления о прекращении уголовного преследования и в письменной форме.
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Черная стекловидная масса на месте гибели Помпей оказалась остатками мозга

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Экономика

РФПИ начнет вкладываться в проекты без иностранных инвесторов

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд, начнет вкладываться в проекты с участием только российских инвесторов.
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В Хабаровске задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус

В аэропорту Хабаровска задержали пассажира из Китая с подозрением на коронавирус.
REGNUM 01:50
Общество

В России из-за пенсионной реформы уменьшилось число пенсионеров

Отмечается, что из-за повышения пенсионного возраста на пенсию вышло на 355 тысяч человек меньше.
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Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
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Коронавирус из Китая признали биологической угрозой для россиян

Новый коронавирус из Китая несет биологическую угрозу всему населению России, уверены в Минздраве.
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Подросток изнасиловал двух школьниц в Бурятии

В Бурятии две несовершеннолетние девочки Галтайской школы-интерната написали заявление в полицию на 18-летнего воспитанника этого же интерната, сообщив, что тот их изнасиловал.
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Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости 02:42
Авто

Бледные тени: автомобили, которые не покупают в России

Основываясь на статистике продаж новых автомобилей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России, «Известия» составили список наименее популярных автокомпаний страны.
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Энергетика

Казахстан приостановил экспорт нефти в Китай

Ранее в среду пресс-служба казахстанской компании "Казтрансойл" сообщила о снижении экспорта нефти из Казахстана в Китай из-за превышения в ней хлорорганических соединений.
ТАСС 09:48
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