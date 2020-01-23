Экономика
Российская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
Читать в источнике
Оценить886
с чего всё началось
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.Известия22 января в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить
Телеканал 360°23 января в 08:25
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:11, Ашберн
Футбол
Маротта: «„Интер“ надеется оформить переход Эриксена как можно скорее»
Директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что клуб близок к приобретению полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Происшествия
Стрельбу в Нижневартовске вели из охолощенного автомата
Происшествия
В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой
Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Политика
Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал схемы возвращения Крыма и Донбасса.
Происшествия
В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым
В нескольких населенных пунктах Чечни задержали как минимум 25 человек, среди которых есть и несовершеннолетние, из-за распространения фотоколлажа, в котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме Махачкалы
В пятиэтажном доме в Махачкале произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Общество
Ким Чен Ын впервые за шесть лет появился на публике со своей тетей
Ким Гён Хи - некогда влиятельная тетя лидера КНДР Ким Чен Ына, мужа которой казнили в декабре 2013 года за попытку госпереворота, - впервые более чем за шесть лет появилась на публике вместе с племянником.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Пермском крае достигло 15
В Пермском крае столкнулись два легковых автомобиля и междугородний рейсовый автобус, пострадали 15 человек, сообщает региональное Министерство территориальной безопасности.
Армия и оружие
У новых украинских БТР появились трещины
Из-за дефектов сварного шва на корпусе боевой машины появились трещины. Новый бронетранспортер уже прошло проверку украинского Минобороны.
Здоровье
В России заявили о случаях передачи рака от человека к человеку
Онколог рассказал, что пока в медицине нет однозначного понимания причины возникновения рака и способах передачи заболевания.
Политика
Песков заявил об эффективном контакте между Путиным и Зеленским
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским установился «эффективный» контакт.
Энергетика
СПГ станет основным грузом на Северном морском пути к 2035 году
«Ведомости» изучили копию документа, его достоверность подтвердили три человека, включая двух федеральных чиновников.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Энергетика
Белоруссия обсудит с Россией возможность поставок нефти из Казахстана
Белоруссия самостоятельно обсудит с РФ вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через российскую территорию, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.
Финансы
Греф посоветовал хранить сбережения в рублях
Президент Сбербанка Герман Греф заявил, что на сегодняшний день сбережения нужно хранить в рублях.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Общество
Умер основатель театра «Буфф» Исаак Штокбант
Сегодня ночью ушел из жизни основатель петербургского театра «Буфф», профессор Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, народный артист России Исаак Штокбант.
Происшествия
Глава Забайкалья хочет сохранить семью с 4 детьми из заброшенного дома
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 29
По меньшей мере 29 человек погибли, 1466 получили ранения в результате землетрясения на востоке Турции.
Фигурное катание
Российские фигуристы забрали все золото чемпионата Европы
Сборная России по фигурному катанию празднует триумф на чемпионате Европы. Напомним, в Австрии завершилась его соревновательная часть.
Финансы
Евро и доллар устремились к годовым минимумам
Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Авто
Бюджетный аналог Haval H6 пользуется ажиотажным спросом
Общество
Мишустин ввел надбавку силовикам, работающим на акциях протеста
Премьер-министр Михаил Мишустин установил надбавку для полицейских и росгвардейцев, которые обеспечивают охрану общественного порядка в условиях повышенной сложности .
Общество
Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется
31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.
Биатлон
Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке
Французский биатлонист Кентен Фийон Майе победил в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке, лучший из россиян Матвей Елисеев занял 11-е место.
Общество
Голикова обвинила регионы в провале оптимизации здравоохранения
«Никогда не скрывала своего отношения к оптимизации, я считаю, что было допущено много ошибок при ее проведении в регионах», — сказала Голикова.
Шоу-бизнес
Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»
«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.