Экономика
Российская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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с чего всё началось
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.Известия22 января в 16:01
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Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить
Телеканал 360°23 января в 08:25
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