Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
Читать в источнике
Комментировать181
с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Аналитик спрогнозировала рост цен на сигареты в 2020 году на 25%

РБК00:42

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русскомвчера в 16:59

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАССвчера в 21:13

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новостивчера в 20:47

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ruвчера в 18:45

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известиявчера в 19:29

Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

REGNUM00:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 01:38, Ашберн
Политика

Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
РИА Новости 01:07
Политика

Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 17:22
Политика

Путин назвал «уродами» создателей «групп смерти» в соцсетях

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости комплексной работы по борьбе с созданием так называемых «групп смерти» в соцсетях.
ФАН вчера в 07:44
Общество

Путин разрешил сразу тратить материнский капитал

Live24 вчера в 08:46
Политика

В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.
RT на русском 00:15
Армия и оружие

Турция назвала условие отправки новых военных советников в Ливию

Анкара не намерена наращивать контингент своих военных советников в Ливии, пока соблюдается перемирие, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе.
Взгляд.ру 01:30
Авто

General Motors показала беспилотный шаттл Origin

Компания Cruise, принадлежащая General Motors, представила беспилотный шаттл Origin.
Motor вчера в 06:00
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости вчера в 02:42
Шоу-бизнес

Умер единственный сын актрисы Раисы Рязановой, тоже актер

В ночь на 22 января скоропостижно ушел из жизни единственный сын актрисы Раисы Рязановой.
MOS.news вчера в 22:46
Теннис

Теннисист Медведев вышел в третий круг Australian Open

Коммерсантъ 01:11
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Футбол

Тедеско: уход С. Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал уход из команды полузащитника Солтмурада Бакаева.
Чемпионат 01:00
Общество

У Андрея Малахова обсудят историю беременности 13-летней красноярки

В студии эксперты обсудят, могла ли 13-летняя Даша забеременеть от 10-летнего друга Вани.
АиФ Красноярск вчера в 04:43
Происшествия

В Австралии разбился самолет, тушивший лесные пожары

Аварийно-спасательная служба Австралии подтвердила, что самолет, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, потерпел крушение, в результате погибли три человека, сообщает газета Sydney Morning Herald.
РИА Новости 01:15
Гаджеты

Microsoft придумала новый способ выжить пользователей с Windows 7

Проблемы с обоями появились после установки апдейтов KB4534310 и KB4534314 — финальных обновлений Windows 7, которые компания выпустила в день окончания поддержки 14 января.
iXBT.com вчера в 01:54
Политика

В Израиле прокомментировали передачу России подворья в Иерусалиме

Ранее в среду помощник президента Юрий Ушаков заявил, что налицо положительные тенденции в вопросе передачи Израилем Александровского подворья в Иерусалиме.
РИА Новости вчера в 16:31
Происшествия

Китайский коронавирус в России заподозрили у двух человек

Первые возможные пациенты направлены в больницу Петербурга Гражданин России, у которого подозревают коронавирус 2019-nCoV, прилетел из Шанхая в петербургский аэропорт Пулково в среду, 22 января.
Lenta.ru вчера в 10:55
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

ТАСС вчера в 03:13
Технологии

В WhatsApp появилась тёмная тема

Бета-версия мессенджера WhatsApp обзавелась тёмным режимом Dark Mode. Новая функция уже доступна для версии 2.20.13.
The GEEK вчера в 03:22
Кино

Россияне остались без зарубежных фильмов на майские праздники

В России на длинных майских праздниках, которые пройдут с 1 по 5 и с 9 по 11 мая включительно, в кинотеатрах будут показывать лишь российские картины.
Петербургский дневник вчера в 14:17
Политика

После ввода санкций США к «Северному потоку-2» пришло судно-инспектор

Президент США Дональд Трамп 20 декабря прошлого года ввел санкции в отношении компаний, занимающихся прокладкой труб для «Северного потока-2», когда «Газпрому» осталось достроить последний отрезок трубы длиной 160 км в исключительной экономической зоне Дании.
РБК вчера в 23:00
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Политика

Генсек ООН рассказал об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в настоящий момент есть четыре "всадника Апокалипсиса", угрожающих миру.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика

Историк назвал пропагандой статью премьера Польши о Второй мировой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала статью очередной преступной попыткой переписать историю.
Известия вчера в 23:35
Здоровье

Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри

Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Регион online 20 января в 16:00
Политика

Киев запросил встречу Зеленского с Путиным в Израиле

Киев запросил встречу украинского и российского лидеров Владимира Зеленского и Владимира Путина в ходе визита в Израиль.
RT на русском вчера в 08:36
Общество

Футболка нового министра культуры возмутила пользователей соцсетей

Свободная Пресса вчера в 09:52
Общество

В московский суд подан иск о запрете технологии распознавания лиц на митингах

Ранее Савеловский суд Москвы отклонил похожий иск Поповой. Она требовала запретить городскую систему распознавания лиц.
Эхо Москвы 01:33
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 21 января в 07:45
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru 21 января в 22:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное