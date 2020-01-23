Экономика
Российская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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с чего всё началось
Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.Известиявчера в 16:01
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Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Общество
Петербургского комика проверяют на «оскорбление чувств верующих»
В МВД подтвердили, что проверка связана с обращением жителям Орехово-Зуево, который увидел в выступлении комика «оскорбление чувств верующих».
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева продает свой легендарный Кадиллак
Актриса из Нижнего Новгорода Наталья Бочкарева решил продавать свой автомобиль Cadillac.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала новые фото подросшего сына
Ксения отдыхает вместе с подругами и их детьми, а мужа Константина Богомолова почему-то с ней замечено не было.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Экономика
Saxo Bank ожидает климатического сдвига на фондовом рынке
Датский Saxo Bank представил прогноз на первый квартал 2020 года по глобальным рынкам акций, валютному рынку, рынкам сырьевых товаров и облигаций.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Авто
Suzuki Jimny обойдет экологические нормы Европы, став грузовиком
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Спорт
Шахматы. Горячкина сумела перевести матч с Вэньцзюнь на тай-брейк
Перед заключительной партией в матче за звание чемпионки мира по шахматам россиянке Александре Горячкиной нужна была только победа над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, чтобы продолжить борьбу за шахматную корону.
Армия и оружие
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Политика
Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России
Политика
Британский парламент одобрил законопроект о Brexit
В Великобритании парламент принял решение по законопроекту о выходе страны из состава ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
В Китае изолируют еще один город из-за распространения коронавируса
Новый тип коронавируса В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань.
Общество
Госдума приняла закон о праве ребенка на жилье после развода родителей
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который позволит привлекать к расходам на жилье ребенка того родителя, который живет отдельно после развода.
Происшествия
В Петербурге госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
В Петербурге в больницу на карантин отправили мужчину с подозрением на коронавирус.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Спорт
Сборная России впервые выиграла медальный зачет юношеской Олимпиады
Политика
Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены
Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены.
Политика
Моряк «нашел» пропавшие с кораблей ВМС Украины унитазы
Выяснилось, что сантехника и не пропадала: она до сих пор находится на судах, которые были задержаны у Крымского моста, а потом возвращены ВМС Украины.
Общество
BBC нашла у сестры Мишустина недвижимость почти на миллиард рублей
По данным BBC, 49-летняя сестра нового главы правительства Михаила Мишустина Наталья Стенина владеет элитным жильем, расположенным всего в нескольких километрах от Кремля.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Политика
Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых
Украина ведёт переговоры с Россией об освобождении всех заключённых украинцев на российской территории, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.
Политика
Вероника Скворцова стала главой ФМБА
Киберспорт
Natus Vincere упала в нижнюю сетку DreamLeague Leipzig Major
В нижней сетке команда сыграет с Team Liquid Natus Vincere не справилась с командой Alliance в первом раунде верхней сетки плей-офф DreamLeague Leipzig Major.
Технологии
Павел Дуров назвал iCloud инструментом слежки
Футбол
«Челси» продаст Кепу в следующее трансферное окно
Голкипер "Челси" Кепа Аррисабалага теряет доверие тренерского штаба и руководства лондонского клуба.В стане "синих" рассматривают возможность продажи 25-летнего испанского голкипера летом этого года.
Политика
«Укрзализныцу» хотят передать под управление Германии на десять лет
Киев хочет передать немецкой стороне в управление на десять лет железную дорогу, подтвердил он.