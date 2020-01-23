Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известиявчера в 16:01

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Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

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«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

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Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новостивчера в 20:47
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Перед заключительной партией в матче за звание чемпионки мира по шахматам россиянке Александре Горячкиной нужна была только победа над китаянкой Цзюй Вэньцзюнь, чтобы продолжить борьбу за шахматную корону.
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Зеленский рассказал о переговорах с Россией по обмену всех заключённых

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