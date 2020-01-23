Экономика
Российская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.Известиявчера в 16:01
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С подозрением на коронавирус сегодня были срочно госпитализированы трое пассажиров, прибывших авиарейсом из стран Азии.
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Политика
Евросоюз запретил поставки мяса птицы из Украины
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Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
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Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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