Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известиявчера в 16:01

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Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новостивчера в 20:47

Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

REGNUM00:15

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАССвчера в 21:13

Аналитик спрогнозировала рост цен на сигареты в 2020 году на 25%

РБК00:42

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ruвчера в 18:45

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известиявчера в 19:29

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русскомвчера в 16:59
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В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

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На сайте Sony у эксклюзивов PS4 начали пропадать значки «Эксклюзива»

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Полиция проверяет комика Долгополова на оскорбление чувств верующих

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Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии пьяного 10-летнего мальчика в Саратове

Состояние десятилетнего мальчика, госпитализированного ранее в Саратове с признаками сильного алкогольного опьянения, оценивается как средней степени тяжести.
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Продолжение «Голодных игр»: объявлен главный герой предыстории

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Политика

Пушков оценил шансы Украины вступить в ЕС вместо Великобритании

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности для Украины вступить в Европейский союз после выхода из него Великобритании.
Известия вчера в 19:21
Культура

Новый министр культуры Ольга Любимова скрыла свои записи в «ЖЖ»

Министр культуры РФ Ольга Любимова скрыла свои записи в блоге kropalik в «Живом журнале» после того, как 21 января ее назначили на новую должность.
Югополис 01:48
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Энергетика

У «сланцевой революции» кончается дешевый газ

За последние дни произошли два заметных события на американском рынке газа: цены на основном биржевом хабе страны упали ниже психологической отметки в два доллара за миллион БТЕ (британских термических единиц, это примерно 70 долларов за тысячу кубометров), а крупнейший в стране газодобытчик, компания EQT, объявила о миллиардных списаниях.
РИА Новости 00:00
Хоккей

Сборная России победила США в финале юношеской Олимпиады

Известия вчера в 12:36
Политика

Владимир Путин посетит Израиль и Палестину

В четверг, 23 января, президент России Владимир Путин посетит Иерусалим и Вифлеем, где примет участие в мероприятиях в честь Дня памяти жертв Холокоста и проведет встречи с лидерами Израиля и Палестины.
Вести.Ru вчера в 22:04
Политика

Крашенинников опроверг слухи о самороспуске Госдумы

Сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции России Павел Крашенинников опроверг информацию ряда СМИ о подготовке поправки к основному закону, которая предусматривает возможность самороспуска Государственной думы.
Газета.Ru 01:34
Футбол

Кокорин отказался уходить из «Зенита» в «Сочи»

Московский Комсомолец вчера в 08:40
Происшествия

На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 00:44
Происшествия

Минздрав сообщил о первых возможных носителях коронавируса в России

Вечером 22 января СМИ сообщили также, что с подозрением на заражение коронавирусом в Москву прилетел пассажир из Таиланда.
РБК вчера в 12:32
Здоровье

Роспотребнадзор усилил контроль на границе России из-за коронавируса

Роспотребнадзор усилил контроль на всех границах России из-за обнаруженного в КНР коронавируса нового типа, сообщила 22 января начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова.
REGNUM вчера в 06:46
Происшествия

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
РИА Новости вчера в 22:48
Политика

Совет Федерации назначил Краснова генпрокурором РФ

20 января президент РФ Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора в связи с переходом на другую работу и внес в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры РФ.
ТАСС вчера в 03:13
Политика

Россия и Кения поделили 137-е место в индексе восприятия коррупции

Последние пять лет Россия набирает примерно одинаковое количество баллов в индексе, однако ее положение в рейтинге колеблется: так, в 2015 году с 29 баллами страна была на 119-м месте, а год спустя с тем же количеством баллов опустилась сразу на 16 пунктов.
РБК 00:01
Общество

«Роскачество» назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов

Специалисты «Роскачества» сравнили возможности дорогих смартфонов и их бюджетных аналогов.
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Автор God of War о проблемах Cyberpunk 2077: все игры работают плохо до релиза

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Ольга Антипина стала и.о. премьера правительства Пермского края

Обязанности председателя правительства Пермского края после отставки губернатора Максима Решетникова исполняет его первый заместитель Ольга Антипина, сообщает пресс-служба руководства региона.
РИА Новости 01:07
Футбол

ВЭБ начал переговоры о продаже акций футбольного ЦСКА

Корпорация ВЭБ, владеющая 75% акций футбольного клуба ЦСКА, ведет переговоры о продаже части ценных бумаг "армейцев".
Газета.Ru 01:31
Экономика

ОАЭ сообщила правительству России о желании купить 49% FESCO

Находящаяся под контролем ОАЭ DP World сообщила правительству России о желании выкупить 49% транспортной группы FESCO, основным акционером которой является арестованный совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.
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Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

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Общество

Школы и детсады Екатеринбурга проверяют после сообщения о минировании

Как сообщалось, школы и детсады Екатеринбурга проверялись из-за поступившего сообщения о минировании на прошлой неделе, тревога оказалась ложной.
Интерфакс - Россия 01:42
Технологии

В России определяют перечень программ для предустановки в смартфоны

Отмечается, что предустановка программ будет осуществляться в соответствии с законодательством, подготовку которого ведут в ФАС.
REGNUM вчера в 18:58
Экономика

Минфин не планирует менять бюджетное правило

Минфин не планирует вносить изменения в действующий механизм бюджетного правила.
Российская газета вчера в 10:31
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