Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.

с чего всё началось

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Политика Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.

Политика Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян Согласно заявлению на сайте ведомства, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В. Т. Имена обвиняемых не указываются.

Биатлон Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Политика Топилин возглавил правление Пенсионного фонда Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.

Гаджеты Xiaomi Pocophone X2 подтвержден Компания планирует выпустить сразу три смартфона. Так что помимо Poco X2 на рынке должны появиться, предположительно Pocophone F2 и F2 Lite.

Политика Королева Елизавета II подписала билль о Brexit Билль о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрел статус закона, после того как в четверг, 23 января, его подписала королева Елизавета II.

Шоу-бизнес Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.

Экономика Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».

Общество ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис «С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.