Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.
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