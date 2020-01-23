Экономика
Российская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
Читать в источнике
Оценить674
с чего всё началось
Дорогой код Как рассказала "Известиям" замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина, табачные изделия и электронные сигареты в этом году могут подорожать на 20 – 25%.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:41, Ашберн
Футбол
Новый тренер-реабилитолог появился у ФК «Ростов»
Новым тренером стал Габриэле Маттиусси, который родился в Италии.
Авто
ГИБДД разъяснила положения нового закона о регистрации автомобилей
С 1 января в России действуют новые правила регистрации новых автомобилей.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Политика
Путин предложил встретиться пяти лидерам стран СБ ООН
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу главам государств, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН - и. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Болгария пока не уведомила посольство об обвинении против россиян
Согласно заявлению на сайте ведомства, обвинения в попытке преднамеренного убийства выдвинуты в отношении трех граждан России в связи с продолжающимся расследованием по делу о попытке преднамеренного отравления лиц Эмилиана Христова Гебрева, Христо Эмильянова Гебрева и В. Т. Имена обвиняемых не указываются.
Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Биатлон
Бё победил в индивидуальной гонке на этапе КМ в Поклюке
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё одержал победу в индивидуальной гонке на 20 км, которая проходила в рамках этапа Кубка мира в словенской Поклюке.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Политика
Топилин возглавил правление Пенсионного фонда
Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Общество
Власти Пекина отменили новогодние мероприятия из-за коронавируса
Правительство Пекина отменило проведение масштабных новогодних мероприятий из-за распространения нового коронавируса.
Гаджеты
Xiaomi Pocophone X2 подтвержден
Компания планирует выпустить сразу три смартфона. Так что помимо Poco X2 на рынке должны появиться, предположительно Pocophone F2 и F2 Lite.
Общество
Самую маленькую в мире золотую монету отчеканили в Швейцарии
В Швейцарии на государственном монетном дворе отчеканили самую маленькую золотую монетку в мире.
Политика
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
Билль о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit) обрел статус закона, после того как в четверг, 23 января, его подписала королева Елизавета II.
Космос
На МКС стартовал эксперимент «Терминатор»
Политика
Захарова: Польша начала в отношении России дезинформационную кампанию
Варшава недавно приняла решение о начале дезинформационной кампании в отношении РФ по вопросам Второй мировой войны.
Армия и оружие
БДК «Пётр Моргунов» проекта 11711 продолжил испытания в Балтийском море
Первый серийный БДК проекта 11711 "Петр Моргунов" продолжил прохождение программы испытаний.
Общество
Купание слона в снегу на прогулке в Екатеринбурге сняли на видео
Очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах слон заваливается в снег и некоторое время барахтается в нем.
Политика
Генсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова призналась, что смертельно больна
Смахивая слезы Екатерина Волкова признается ведущей Лере Кудрявцевой, что продолжительное время скрывала от родных и близких свой страшный диагноз.
Происшествия
Двое девятиклассников готовили теракт в российской школе
В городе Снежинске Челябинской области двух 14-летних подростков заподозрили в подготовке теракта в школе.
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина по списанию долгов предприятий ОПК
В конце прошлого года был принят указ президента России, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл впервые показал детские фотографии дочери
Томас Маркл впервые показал журналистам детские фотографии дочери.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.